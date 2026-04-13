Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 13. April 2026. Die Headline vom Wochenende war eindeutig das Scheitern der ersten Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran. Nach langen Gesprächen, die bereits auf unterschiedlichen Ausgangspunkten basierten, kam keine Einigung, kein "Deal" zustande.

Damit geht der Krieg im Nahen Osten in die nächste Runde, auch wenn die Waffen aufgrund des vereinbarten Waffenstillstands momentan schweigen.

Die Auswirkungen auf die globalen Aktien- und Energiemärkte sind heute Vormittag noch überschaubar. Natürlich zeigt sich eine Enttäuschung über das Scheitern der direkten Gespräche, aber DAX, Dow und Co. liegen aktuell mit Verlusten von etwa einem Prozent nicht wirklich unter Wasser.

Auch Crude Oil zeigte klare Reaktionen. Rohöl springt zum Wochenstart um rund 8% nach oben und liegt nun wieder oberhalb von 100 USD / Fass.

Edelmetall und der Bitcoin verlieren ebenfalls nur moderat. Die Hoffnung, dass es sich schon irgendwie ausgehen wird in Nahost, ist ungebrochen.

Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im DAX (Pepperstone:GER40).