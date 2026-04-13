Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 13. April 2026. Die Headline vom Wochenende war eindeutig das Scheitern der ersten Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran. Nach langen Gesprächen, die bereits auf unterschiedlichen Ausgangspunkten basierten, kam keine Einigung, kein "Deal" zustande.
Damit geht der Krieg im Nahen Osten in die nächste Runde, auch wenn die Waffen aufgrund des vereinbarten Waffenstillstands momentan schweigen.
Die Auswirkungen auf die globalen Aktien- und Energiemärkte sind heute Vormittag noch überschaubar. Natürlich zeigt sich eine Enttäuschung über das Scheitern der direkten Gespräche, aber DAX, Dow und Co. liegen aktuell mit Verlusten von etwa einem Prozent nicht wirklich unter Wasser.
Auch Crude Oil zeigte klare Reaktionen. Rohöl springt zum Wochenstart um rund 8% nach oben und liegt nun wieder oberhalb von 100 USD / Fass.
Edelmetall und der Bitcoin verlieren ebenfalls nur moderat. Die Hoffnung, dass es sich schon irgendwie ausgehen wird in Nahost, ist ungebrochen.
Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im DAX (Pepperstone:GER40).
Der DAX hält sich stabil in der Range
Analyse & Kommentar: Der DAX hatte erwartungsgemäß eine Korrektur absolviert, die zeitlich und auch preislich als "normale Frühjahrsdelle" eingeordnet werden kann. Der Deutsche Leitindex hat dabei relevante Multi Supports zwischen 22.800 und 22.175 Punkten respektiert. Seither entwickelt sich ein starker Bounce, der den DAX wieder in die Mitte der Schiebezone aus 2025 geführt hat. Kurzfristige Unterstützung sehe ich am Gap-Close bei 23.403✅ Punkten. Widerstand wartet bei 24.470❌ und etwas höher bei 25.035 Zählern.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 16 Beige Book, Erzeugerpreise und erste Earnings
Es geht wieder los. Earnings season to kick off... Wir bekommen in erster Linie die Quartalszahlen der US Banken. Sehr spannend dürften auch die Zahlen von ASML und Netflix werden. Achten Sie zudem auf die US-Erzeugerpreise am Dienstag und auf das Beige Book am Mittwoch.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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