Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Dienstag, den 7. April 2026. Über das Osterwochenende hat sich die Rhetorik aus dem Weissen Haus nochmals spürbar verschärft.

"Open the Fu*****' Strait". Das war schon ein Wort und zeigt, dass sich aus Sicht des US Präsidenten nun schleunigst etwas bewegen muss.

Denn die Wirtschaftsdaten stottern, der Ölpreis ist nach wie vor auf einem deutlich erhöhten Niveau. Die Aktienmärkte können sich vergleichsweise stabil halten. Hier ist die Hoffnung vorhanden, dass sich die hohen Energiepreise schon wieder einkriegen werden.

Auch andere Märkte wollen nun wissen, was Sache ist. Der Bitcoin geht seit sechs Monaten bergab. Auch hier wünschen sich die Anleger eine Atem- bzw. Verschnaufpause und etwas freundlichere Notierungen.

Im Chart der Woche prüfen wir heute daher die Lage im BITCOIN (Pepperstone:BTCUSD).