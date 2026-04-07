Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Dienstag, den 7. April 2026. Über das Osterwochenende hat sich die Rhetorik aus dem Weissen Haus nochmals spürbar verschärft.
"Open the Fu*****' Strait". Das war schon ein Wort und zeigt, dass sich aus Sicht des US Präsidenten nun schleunigst etwas bewegen muss.
Denn die Wirtschaftsdaten stottern, der Ölpreis ist nach wie vor auf einem deutlich erhöhten Niveau. Die Aktienmärkte können sich vergleichsweise stabil halten. Hier ist die Hoffnung vorhanden, dass sich die hohen Energiepreise schon wieder einkriegen werden.
Auch andere Märkte wollen nun wissen, was Sache ist. Der Bitcoin geht seit sechs Monaten bergab. Auch hier wünschen sich die Anleger eine Atem- bzw. Verschnaufpause und etwas freundlichere Notierungen.
Im Chart der Woche prüfen wir heute daher die Lage im BITCOIN (Pepperstone:BTCUSD).
Der BITCOIN agiert im Weekly weiter im Short-Setup
Analyse: Analyse & Kommentar: Der Bitcoin zeigt im Wochenchart ein intaktes Short-Setup. Die Benchmark aller Kryptowerte handelt unterhalb relevanter Glättungslinien und weist einen fallenden Thermo Sensor aus. Auf der Unterseite verläuft die tiefe Dynazone um 50.000 USD. Im Fazit kann der Bitcoin auf dieser Zeitebene noch keine klare Befestigung produzieren. Auch wenn die Indikatoren intraday und auf Tagesbasis schon stark überverkauft sind, macht die Wochenbasis weiterhin Druck. Vorsichtig und mit klarem Plan agieren. Im unteren Chart habe ich Ihnen noch den Volumenchart beigefügt. Achten Sie dringend auf den Support bei 57.569 USD.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 15 US-FED, PCE und CPI im Auge halten
Wir haben durchgehend spannende Wirtschafts- und auch Inflationsdaten in der anstehenden Woche. Das Sitzungsprotokoll der US Fed am Mittwoch sollte im Zusammenhang mit den Daten der Uni Michigan am kommenden Freitag betrachtet werden. Jay Powell (US FED) hat sehr klar gesagt, dass das Verbrauchervertrauen der Bürger sehr wichtig für die Notenbank ist. Achten Sie zudem auf die US PCE-Kernrate sowie auf den US Verbraucherpreisindex (CPI) am Freitag.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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