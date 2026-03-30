Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 30. März 2026. Neue Woche, gleiche Geschichte. Der Irankrieg bleibt das zentrale Thema für die globalen Finanzmärkte.
Der Verkaufsdruck auf Aktien ist nach wie vor konstant und könnte sich auch durchaus nochmal verschärfen. Das betrifft auch Kryptowerte wie den Bitcoin.
Unterm Strich sind Risikoassets in der Woche vor Ostern nicht die erste Wahl der Anleger. Für kurzfristig agierende Trader bieten sich hingegen viele Möglichkeiten.
Gold und Silber konkretisieren ihre Korrekturen. Beide Edelmetalle können noch ein wenig weiter durchsacken, ehe sich eine Bodenbildung abzeichnet.
Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im US500 vor dem Quartalsende. (Pepperstone:US500).
Der SPX gerät stärker unter Druck
Analyse: Rein mathematisch präsentiert sich der US500 vor dem Quartalswechsel belastet. Aktuell testet der Index die Trend-Guard Dynazone bei 6.312✅ Punkten. Unterhalb dieser wichtigen Unterstützung warten weitere Levels bei 6.168 und 5.906 Punkten. Auf der Oberseite entspannt sich die Lage, wen der Leitindex wieder über 6.650❌ Punkte ansteigen kann. Das ist schon ein gutes Wegstück...Vorsichtig und mit klarem Plan agieren.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 14 Arbeitsmarktdaten für März beachten
In der verkürzten Osterwoche tummeln sich viele Termine auf dem Kalender. Für mich sind die Arbeitsmarktberichte sehr wichtig. Bekommen die Arbeitsmärkte weiter Druck, hat dies auch Auswirkungen, ob und wie die aktuellen Inflationsgefahren von den Notenbanken gewichtet werden.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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