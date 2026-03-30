Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 30. März 2026. Neue Woche, gleiche Geschichte. Der Irankrieg bleibt das zentrale Thema für die globalen Finanzmärkte.

Der Verkaufsdruck auf Aktien ist nach wie vor konstant und könnte sich auch durchaus nochmal verschärfen. Das betrifft auch Kryptowerte wie den Bitcoin.

Unterm Strich sind Risikoassets in der Woche vor Ostern nicht die erste Wahl der Anleger. Für kurzfristig agierende Trader bieten sich hingegen viele Möglichkeiten.

Gold und Silber konkretisieren ihre Korrekturen. Beide Edelmetalle können noch ein wenig weiter durchsacken, ehe sich eine Bodenbildung abzeichnet.

Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im US500 vor dem Quartalsende. (Pepperstone:US500).