Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 23. März 2026. Es wird nicht ruhiger im Nahen Osten. Die Bewegungen der betroffenen Assets verschärfen sich, auch wenn Crude Oil noch keine neuen Tops markieren konnte. Hier reicht es aus, dass das schwarze Gold oberhalb von 90 US-Dollar relativ stabil ist, um Zinserwartungen nach oben und Konjunkturerwartungen nach unten zu bringen.

Eine Mischung, die für die Aktienmärkte alles andere als vorteilhaft ist. Zum Wochenauftakt produzieren DAX, DOW & Co neue Tiefstände.

Auch Edelmetalle gingen zuletzt abwärts. Cash is King. Daher werden Gold und Silber momentan nicht bedingungslos als sichere Häfen angesehen.

Cryptos haben in der letzten Woche ebenfalls Abverkäufe hinnehmen müssen. Bis zu den Tiefs von Anfang Februar ist jedoch noch ein Puffer vorhanden. Mal sehen, wie sich Bitcoin, Ether und Co. aus der Affäre ziehen können.

Im Chart der Woche prüfen wir heute wieder SILBER (Pepperstone:XAGUSD).