Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 23. März 2026. Es wird nicht ruhiger im Nahen Osten. Die Bewegungen der betroffenen Assets verschärfen sich, auch wenn Crude Oil noch keine neuen Tops markieren konnte. Hier reicht es aus, dass das schwarze Gold oberhalb von 90 US-Dollar relativ stabil ist, um Zinserwartungen nach oben und Konjunkturerwartungen nach unten zu bringen.
Eine Mischung, die für die Aktienmärkte alles andere als vorteilhaft ist. Zum Wochenauftakt produzieren DAX, DOW & Co neue Tiefstände.
Auch Edelmetalle gingen zuletzt abwärts. Cash is King. Daher werden Gold und Silber momentan nicht bedingungslos als sichere Häfen angesehen.
Cryptos haben in der letzten Woche ebenfalls Abverkäufe hinnehmen müssen. Bis zu den Tiefs von Anfang Februar ist jedoch noch ein Puffer vorhanden. Mal sehen, wie sich Bitcoin, Ether und Co. aus der Affäre ziehen können.
Im Chart der Woche prüfen wir heute wieder SILBER (Pepperstone:XAGUSD).
SILBER fällt unter Tief von Anfang Februar
Analyse: Die Bewegungen im Edelmetall Silber bleiben relativ heftig. Zum Wochenauftakt fällt Silber unter das Tief vom 06.02. bei 64,01 USD. In Kombination mit weiteren Orientierungsmarken bei 60,77✅ und 59,51 USD liegen hier sehr wichtige Unterstützungen vor. Eine klare Preisgabe dieses Areal kann Silber weiter und nochmal deutlich unter Druck setzen. Weitere Supports warten dann tiefer bei 47,12✅ und 38,77 US-Dollar. Auf der Oberseite entspannt sich die aktuelle Drucksituation, wenn Silber über 78-80❌ USD ansteigen kann.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 13 Einkaufsmanagerindizes beachten
Auch wenn die Konjunktur- und Wirtschaftsdaten im Moment angesichts der geopolitischen Lage leicht in den Hintergrund rücken, sind die Einkaufsmanagerindizes am Dienstag sehr relevant. Beim Thema Zinsen schaue ich mir am Donnerstag die Auktion der 7-jährigen T-Notes an.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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