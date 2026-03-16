Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 16. März 2026. Seit über zwei Wochen läuft der Angriff auf den Iran. Für mich wird die Situation schwieriger einzuschätzen. Es gibt widersprüchliche Aussagen zur Dauer des Kriegs. Sanktionen gegen Russland werden gelockert. US Präsident Trump fordert andere Länder auf, sich über die bereits laufenden Maßnahmen hinaus an der Sicherung der Meerenge von Hormuz zu beteiligen.
Der Ton gegenüber der NATO wird ebenfalls ein wenig rauer.
Die Finanzmärkte gehen mit einer gemischten Lage in die neue Handelswoche. Auf der einen Seite "hofft" man auf Zinssenkungen. Andererseits hält sich Crude Oil beständig oberhalb von 80 USD. Allein auf diesem Niveau (80 USD / Fass) haben sich die Weltmarktpreise seit Ausbruch des Krieges um über 20% verteuert. Und ich rede hier nicht von 90 oder 100 US-Dollar.
Fakt ist zudem, dass die großen Indizes in den USA, Europa und Japan zuletzt Rekordstände verbucht haben. Die von mir avisierten Korrekturen an den Aktienmärkten laufen und konkretisieren sich.
Der Bitcoin konnte sich zuletzt ebenfalls ein wenig befestigen. Es mangelt hier jedoch eindeutig an Momentum. Gold und Silber stehen zum Wochenbeginn unter Druck.
Im Chart der Woche prüfen wir heute den EURUSD (Pepperstone:EURUSD).
EURUSD in moderater Korrektur
Analyse: Die Gemeinschaftswährung steckt in einer bislang überschaubaren Korrektur. Unterstützung sehe ich auf kurze Sicht bei 1,1354✅ und 1,1129 US-Dollar. Der Thermo Sensor im Wochenchart geht im Moment auch eher in die Seite. Scharfer Verkaufsdruck ist hier noch nicht erkennbar. Unterm Strich halte ich Gegenbewegungen bis 1,1610 bzw. 1,1755❌ USD für denkbar.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 12 ganz im Zeichen der globalen Notenbanken
Sehr wichtig wird das "wording" der kommenden Tage. Ich meine damit die Pressekonferenzen im Anschluss an die Zinsentscheidungen der globalen Notenbanken. Mit den USA, Japan, England und der EU kommen die wichtigsten Zentralbanken. Unterm Strich dürfte sich wenig am aktuellen Zinsgefüge ändern. Achten Sie aber auf die Äußerungen der obersten Währungshüter zum Inflationstreiber Energie bzw. Crude Oil.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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