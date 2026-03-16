Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 16. März 2026. Seit über zwei Wochen läuft der Angriff auf den Iran. Für mich wird die Situation schwieriger einzuschätzen. Es gibt widersprüchliche Aussagen zur Dauer des Kriegs. Sanktionen gegen Russland werden gelockert. US Präsident Trump fordert andere Länder auf, sich über die bereits laufenden Maßnahmen hinaus an der Sicherung der Meerenge von Hormuz zu beteiligen.

Der Ton gegenüber der NATO wird ebenfalls ein wenig rauer.

Die Finanzmärkte gehen mit einer gemischten Lage in die neue Handelswoche. Auf der einen Seite "hofft" man auf Zinssenkungen. Andererseits hält sich Crude Oil beständig oberhalb von 80 USD. Allein auf diesem Niveau (80 USD / Fass) haben sich die Weltmarktpreise seit Ausbruch des Krieges um über 20% verteuert. Und ich rede hier nicht von 90 oder 100 US-Dollar.

Fakt ist zudem, dass die großen Indizes in den USA, Europa und Japan zuletzt Rekordstände verbucht haben. Die von mir avisierten Korrekturen an den Aktienmärkten laufen und konkretisieren sich.

Der Bitcoin konnte sich zuletzt ebenfalls ein wenig befestigen. Es mangelt hier jedoch eindeutig an Momentum. Gold und Silber stehen zum Wochenbeginn unter Druck.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den EURUSD (Pepperstone:EURUSD).