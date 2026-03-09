Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 09. März 2026. Die abgelaufene Woche stand weiter im Zeichen des Angriffs Israels und der USA auf Iran. Im Wochenverlauf haben sich die Verluste an den Aktienmärkten spürbar ausgeweitet.

So gingen die globalen Index CDFs mit folgenden Wochenschlusskursen aus dem Rennen:

GER40 > -6,00%

US500 > -1,83%

NAS100 > -1,03%

JPN225 > -7,86%

Gut erkennbar ist, dass die US-Indizes nicht so stark unter die Räder gekommen sind, wie der DAX oder NIKKEI 225, was in erster Linie an der heimischen Ölwirtschaft in den USA liegt. Hier denkt der Markt, dass Amerika eine längere und schärfere Produktionsunterbrechung in Nahost besser kompensieren kann. Schauen wir mal, ob NASADAQ & Co weiter fest bleiben.

Crude Oil ist über das Wochenende nochmal extrem gestiegen. WTI Crude Oil ist deutlich über 100 US-Dollar angestiegen. Kein Pappenstiel...

Edelmetall und Cryptos können zur Stunde stabil handeln. Nicht mehr, nicht weniger...

Im Chart der Woche prüfen wir heute den DAX CFD (Pepperstone:GER40).