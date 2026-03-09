Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 09. März 2026. Die abgelaufene Woche stand weiter im Zeichen des Angriffs Israels und der USA auf Iran. Im Wochenverlauf haben sich die Verluste an den Aktienmärkten spürbar ausgeweitet.
So gingen die globalen Index CDFs mit folgenden Wochenschlusskursen aus dem Rennen:
Gut erkennbar ist, dass die US-Indizes nicht so stark unter die Räder gekommen sind, wie der DAX oder NIKKEI 225, was in erster Linie an der heimischen Ölwirtschaft in den USA liegt. Hier denkt der Markt, dass Amerika eine längere und schärfere Produktionsunterbrechung in Nahost besser kompensieren kann. Schauen wir mal, ob NASADAQ & Co weiter fest bleiben.
Crude Oil ist über das Wochenende nochmal extrem gestiegen. WTI Crude Oil ist deutlich über 100 US-Dollar angestiegen. Kein Pappenstiel...
Edelmetall und Cryptos können zur Stunde stabil handeln. Nicht mehr, nicht weniger...
Im Chart der Woche prüfen wir heute den DAX CFD (Pepperstone:GER40).
DAX fällt unter Novembertief. Ausweitung der Korrektur?!
Kommentar: Der Deutsche Leitindex DAX hat seit dem Top Mitte Januar rund 11% verloren und konkretisiert seine Korrektur. Belastend wirkt zudem der Bruch - wenn auch nur intraday - des Novembertiefs bei 22.907 (GER40) bzw. 22.943 (XETRA). Damit muss eine größere Korrektur gegen das Apriltief 2025 eingeplant werden. Kurzfristigen Support sehe ich um 22.900✅ Punkte. Widerstand wartet am Tief der Vorwoche bei 23.328❌ Zählern.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 11 Inflationsdaten, Autobauer und Adobe im Fokus
Neben dem geopolitischen Brandherd in Nahost kommen in der Kalenderwoche 11 auch wichtige Konjunkturdaten rein. Achten Sie auf die Ölreserven in den USA, auf die Inflationsdaten am Mittwoch und Freitag. An Quartalszahlen schauen wir auf Automobilkonzerne wie VW und BMW. Adobe als Vertreter einer durch KI gebeutelten Branche kommt mit Zahlen am Donnerstag. Fokus!
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste, welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.