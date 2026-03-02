Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 02. März 2026. Das Hauptthema zum Auftakt der neuen Woche und des neuen Handelsmonats ist die erneute Eskalation im Iran. Die Militärschläge von Israel und den USA führten im frühen Geschäft zu Abschlägen an den internationalen Aktienmärkten. Zur Stunde fallen die Rücksetzer moderat aus. Auch der Bitcoin hat sich nach einer Schrecksekunde am Samstag wieder gefangen.

Klare Preissteigerungen sehen wir im Moment bei Crude und Brent. Auch sichere Häfen wie Gold, Palladium und Silber sind gesucht.

Unterm Strich wird es nun darauf ankommen, wie sich die Lage in Iran weiter entwickelt.

Neben diesem geopolitischen Großereignis haben wir auch einen vollen und wichtigen Kalender in der KW 10. Broadcom und Salesforce kommen mit Earnings. Zudem stehen das aktuelle Beige Book sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag auf der Agenda.

Im Chart der Woche prüfen wir heute Crude Oil Spot (Pepperstone:SPOTCRUDE).