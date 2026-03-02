Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 02. März 2026. Das Hauptthema zum Auftakt der neuen Woche und des neuen Handelsmonats ist die erneute Eskalation im Iran. Die Militärschläge von Israel und den USA führten im frühen Geschäft zu Abschlägen an den internationalen Aktienmärkten. Zur Stunde fallen die Rücksetzer moderat aus. Auch der Bitcoin hat sich nach einer Schrecksekunde am Samstag wieder gefangen.
Klare Preissteigerungen sehen wir im Moment bei Crude und Brent. Auch sichere Häfen wie Gold, Palladium und Silber sind gesucht.
Unterm Strich wird es nun darauf ankommen, wie sich die Lage in Iran weiter entwickelt.
Neben diesem geopolitischen Großereignis haben wir auch einen vollen und wichtigen Kalender in der KW 10. Broadcom und Salesforce kommen mit Earnings. Zudem stehen das aktuelle Beige Book sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag auf der Agenda.
Im Chart der Woche prüfen wir heute Crude Oil Spot (Pepperstone:SPOTCRUDE).
CRUDE OIL mit Gap Up...Thermo Sensor schiebt an!
Kommentar: Crude Oil war bereits Anfang Januar aus einem fallenden Keil nach oben ausgebrochen. In Kombination mit seinerzeit massiv unterkühlten Indikatoren sowie positiven Divergenzen im Tages- und Wochenchart war der Anstieg sicherlich keine Überraschung. Aktuell läuft das schwarze Gold in einem PowerBoost Long (Thermo Sensor) aufwärts. Das Trend-Folge-Modul hat bei 60,88 USD ausgelöst und mit ET3 (74,60❌ USD) einen Widerstand erreicht. Achten Sie auf eine Schließung der Kurslücke 67,31 USD✅.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 10 Beige Book & US Jobs Report beachten!
Im Grunde ist der Kalender der gesamten Woche spannend. Den Auftakt machen die Einkaufsmanagerindizes (verarbeitendes Gewerbe), ehe dann am Mittwoch die Earnings von Broadcom und das Beige Book folgen. Das Top Event sind die US Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
