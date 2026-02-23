Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 23. Februar 2026. Wir gehen in eine weitere Woche der Wahrheiten. Egal, ob wir relevante Inflationsdaten fokussieren oder auf die Earnings schauen. Es ist schon was geboten.
Natürlich ist das Top-Thema vom Wochenende - die Entscheidung des US Supreme Court und Donald Trump's neue Zollankündigungen - keineswegs vom Tisch. Entsprechend volatil fielen die letzten Tage aus.
Edelmetalle sind stark in die neue Woche gestartet. Risikoanlagen wie Aktien, vor allem aber auch der Bitcoin, sind in der Asia-Session unter Abgabedruck geraten.
Die Aktienmärkte warten zudem auf sehr wichtige Quartalsdaten. Sicherlich ist das Highlight das Zahlenwerk von NVIDIA. Für mich ist aber auch der Donnerstag äußerst spannend. Denn dann berichten mehrere Cloud-Software-Aktien über die Lage. Hier hatte es zuletzt durch die Bank schwer gescheppert.
Im Chart der Woche schauen wir daher heute auf den BVP Nasdaq Emerging Cloud Index (NASDAQ:EMCLOUD).
CLOUD Aktien weiter unter massivem Druck!
Kommentar: Kommentar: Unter dem Kürzel EMCLOUD geführt, wurde der BVP Nasdaq Emerging Cloud Index entwickelt, um die Leistungsentwicklung aufstrebender, börsennotierter Unternehmen nachzuverfolgen, die hauptsächlich Cloud-Softwarelösungen für ihre Kunden anbieten.
Der Spezialindex sah ein Top im Dezember 2024 und absolviert seither eine starke Korrektur. Zuletzt wurde das Tief aus dem Frühjahr 2025 unterschritten. Konsequenterweise muss formal mit einer weiteren Ausdehnung der Abwärtsbewegung gerechnet werden, die seit Anfang Juni 2025 läuft. Unterstützung sehe ich bei 1.230✅ USD und folgend bei 1.112 USD. Auf der Oberseite warten dynamische Widerstände bei 1.387❌ und 1.477❌ US-Dollar. Beachten Sie, dass aufgrund extrem überverkaufter Indikatoren im Tageschart jederzeit starke Bärenmarktrallies greifen können. Fokus und flexibel agieren.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 09 NVIDIA und Inflationsdaten im Fokus
Das Highlight der anstehenden Woche ist klar. Am Mittwoch after market close (amc) kommen die Quartalszahlen von NVIDIA. Sehr beachtet dürften auch die Inflationsdaten am Freitag werden. In den USA kommen die Erzeugerpreise. Auch der Chicago PMI ist wichtig.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
