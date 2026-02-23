Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 23. Februar 2026. Wir gehen in eine weitere Woche der Wahrheiten. Egal, ob wir relevante Inflationsdaten fokussieren oder auf die Earnings schauen. Es ist schon was geboten.

Natürlich ist das Top-Thema vom Wochenende - die Entscheidung des US Supreme Court und Donald Trump's neue Zollankündigungen - keineswegs vom Tisch. Entsprechend volatil fielen die letzten Tage aus.

Edelmetalle sind stark in die neue Woche gestartet. Risikoanlagen wie Aktien, vor allem aber auch der Bitcoin, sind in der Asia-Session unter Abgabedruck geraten.

Die Aktienmärkte warten zudem auf sehr wichtige Quartalsdaten. Sicherlich ist das Highlight das Zahlenwerk von NVIDIA. Für mich ist aber auch der Donnerstag äußerst spannend. Denn dann berichten mehrere Cloud-Software-Aktien über die Lage. Hier hatte es zuletzt durch die Bank schwer gescheppert.

Im Chart der Woche schauen wir daher heute auf den BVP Nasdaq Emerging Cloud Index (NASDAQ:EMCLOUD).