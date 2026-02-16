Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 16. Februar 2026. Unterm Strich konnten sich die Märkte in der letzten Woche fangen. Nach den teils scharfen Abverkäufe in Edelmetallen und Cryptos standen die Zeichen auf Stabilisierung.
Aktien und Währungen handelten relativ ruhig. Insbesondere der Dax konnte fester tendieren und eine wichtige Kurslücke (Gap Down) schließen. Fragwürdig ist auch in der neuen Handelswoche, ob Wall Street & Co nochmal neue Rekordmarken erklimmen können...
Edelmetalle müssen im Moment schwer kämpfen. Die Price Action der letzten Tage war eher mau... Gold und Silber sind im Verlauf nicht wirklich klar einzuordnen.
Im Chart der Woche schauen wir heute auf GOLD (Pepperstone:XAUUSD).
GOLD muss arg strampeln...Vorsicht!
Kommentar: GOLD versucht nach wie vor, die enormen Bewegung zu glätten. Aktuell handelt das gelbe Edelmetall in Nähe der TGS Zentrallinie (rot). Weitere Unterstützungen sehe ich bei 4.689 USD sowie folgend am letzten Tief bei 4.402 US-Dollar. Aufgrund der hohen Volatilität müssen Sie in etwas größeren Dimensionen denken und im Handel sehr klar in der Strategie agieren. Den hohen Chancen stehen ebenso große Risiken gegenüber. Vorsicht und Fokus!
Auf TradingView finden Sie weitere spannende Analysen.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 08 verkürzte Handelswoche bringt relevante Konjunkturdaten
Wichtig dürften die "Minutes" der US Fed am Mittwoch sein. Wie immer versucht der Markt, neue Hinweise auf die Zinspolitik der US Notenbank zu finden. An Quartalszahlen finde ich Walmart und Medtronic interessant.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
