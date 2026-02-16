Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 16. Februar 2026. Unterm Strich konnten sich die Märkte in der letzten Woche fangen. Nach den teils scharfen Abverkäufe in Edelmetallen und Cryptos standen die Zeichen auf Stabilisierung.

Aktien und Währungen handelten relativ ruhig. Insbesondere der Dax konnte fester tendieren und eine wichtige Kurslücke (Gap Down) schließen. Fragwürdig ist auch in der neuen Handelswoche, ob Wall Street & Co nochmal neue Rekordmarken erklimmen können...

Edelmetalle müssen im Moment schwer kämpfen. Die Price Action der letzten Tage war eher mau... Gold und Silber sind im Verlauf nicht wirklich klar einzuordnen.

Im Chart der Woche schauen wir heute auf GOLD (Pepperstone:XAUUSD).