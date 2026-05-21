Nach dem Allzeithoch im Bereich von rund 555 US-Dollar läuft der Titel kontrolliert zurück und bewegt sich inzwischen sogar unter dem Eröffnungsniveau des Jahres 2025. Damit notiert Microsoft so günstig wie seit etwa anderthalb Jahren nicht mehr – ein Umstand, der institutionell betrachtet weniger Alarm, sondern vielmehr Aufmerksamkeit erzeugt.
Übergeordnet bleibt der langfristige Aufwärtstrend vollständig intakt. Die aktuelle Bewegung ist nicht Ausdruck struktureller Schwäche, sondern eine klassische Korrektur nach einem sehr dynamischen Impuls. Auffällig ist dabei, dass die Aktie inzwischen unter die Value Area des Vorjahres gefallen ist. Die Value Area Low liegt im Bereich von rund 410 US-Dollar, während die Value Area High nahe der bisherigen Hochs verläuft. Genau diese Verlagerung in einen günstigeren Preisbereich verändert die Ausgangslage spürbar.
Besonders relevant wird die Situation durch den Blick auf das Volumen. Ausgehend vom letzten markanten Tief liegt ein volumengewichteter Durchschnitt, der bereits im April des vergangenen Jahres als klarer institutioneller Anker fungiert hat und damals einen sehr starken Impuls ausgelöst hat. Aus meiner Perspektive sind genau solche Konstellationen entscheidend, weil sie zeigen, wo größere Marktteilnehmer historisch bereit waren, signifikant Risiko zu übernehmen. Je näher der Kurs an diese Zone heranläuft, desto mehr verschiebt sich das Chancen-Risiko-Verhältnis zugunsten der Käuferseite.
Mit jedem weiteren Rückgang wird Microsoft nicht schwächer, sondern strukturell interessanter. Die Aktie baut Überdehnung ab, normalisiert das Momentum und schafft damit die Grundlage für einen neuen, größeren Bewegungszyklus. Meiner Einschätzung nach ist das genau die Phase, in der Geduld belohnt wird, weil nicht der Trend hinterfragt, sondern lediglich der Preis angepasst wird. Solche Korrekturen sind häufig die Voraussetzung dafür, dass der übergeordnete Trend später wieder an Dynamik gewinnt.
Für mittelfristig und langfristig orientierte Marktteilnehmer entsteht hier ein Umfeld, das zunehmend konstruktiv wirkt. Ich halte es für sinnvoll, Microsoft jetzt eng zu beobachten, nicht aus spekulativer Ungeduld heraus, sondern mit dem Verständnis, dass große Impulse selten aus überhitzten Phasen entstehen, sondern aus solchen strukturellen Rücksetzern. Die Kombination aus intaktem Trend, günstiger Bewertung und klaren Volumenankern macht die Aktie wieder zu einem relevanten Kandidaten für die kommenden Monate.
Microsoft reagiert derzeit bemerkenswert planbar im Bereich der gleitenden Durchschnitte, und gerade der 3- bis 4-Jahres-Durchschnitt ist aus Swing-Perspektive ein hochinteressanter Referenzanker. Aus meiner Erfahrung starten genau an solchen langfristigen Mittelwerten häufig die größeren Impulse, weil dort institutionelle Rebalancing-Logik und Mean-Reversion zusammenkommen. Hinzu kommt, dass die Aktie an die langfristige untere Trendkanalgrenze herangelaufen ist – damit verdichtet sich das Setup zu einem sauberen „Struktur-Cluster“, bei dem Preis, Durchschnitt und Kanalunterkante in dieselbe Richtung argumentieren.
Fundamental passt das Bild zur technischen Lage, ohne dass ich es überfrachte: Microsoft bleibt ein breit diversifizierter Kernwert, der sowohl in technischer Infrastruktur als auch im KI-Thema und im Hardware-Ökosystem sichtbar mitspielt und damit in vielen institutionellen Allokationen verankert ist. Genau diese Breite sorgt oft dafür, dass Unterstützungszonen an langfristigen Ankern nicht nur „charttechnisch“, sondern auch flow-seitig verteidigt werden. Ich sehe den Titel deshalb als einen der interessanteren Kandidaten für einen neuen, mittelfristigen Impuls – gerade weil die Aktie nicht auf einen einzelnen Narrativ-Treiber angewiesen ist.
Selbst wenn der Kurs vor einem nachhaltigen Turn noch einmal tiefer greifen sollte, würde ich das nicht als Strukturbruch interpretieren, solange der Markt kontrolliert bleibt. Bereiche um 380 USD oder sogar 368 USD wären dann eher als tiefere Verortung zu verstehen, die das Chancen-Risiko-Profil sogar verbessern kann, statt „Schaden“ anzurichten. Das erste positive Zeichen ist gesetzt, und damit bleibt das Szenario eines neuen Impulses aktiv – nicht als Garantie, sondern als technisch begründete Wahrscheinlichkeit, die jetzt in den nächsten Wochen über Bestätigung oder Scheitern entschieden wird.
Wie im letzten Update beschrieben, war die Erwartung klar: Solange der Markt kontrolliert bleibt, wären Bereiche um 380 oder sogar 368 USD als tiefe Verortung zu verstehen, die das Chancen-Risiko-Profil eher verbessern als zerstören. Genau dieses Szenario hat sich nun gezeigt. Dass Microsoft den volumengewichteten Durchschnitt noch einmal „abgearbeitet“ hat, war in dieser Logik kein Warnsignal, sondern ein sauberer Prozessschritt: Der Markt holt Liquidität ab, testet den institutionellen Anker und schafft damit eine stabilere Basis für den nächsten Impuls.
Microsoft bleibt damit weiterhin attraktiv verortet, weil der historisch volumengewichtete Durchschnitt als struktureller Referenzpunkt bestätigt wurde. Aus meiner Sicht öffnet das weiterhin zwei Ebenen gleichzeitig: Auf der einen Seite bleibt das Setup für einen mittelfristigen Impuls intakt, auf der anderen Seite ist auch der langfristige Trend weiterhin handelbar, solange die Reaktion an diesem Anker nicht nur technisch, sondern auch strukturell bestätigt bleibt. Genau dieser Mix macht den Titel spannend, weil er nicht auf ein einziges Timing-Fenster angewiesen ist.
Damit rückt Microsoft weiter in den Fokus – sowohl für untergeordnete Ausbruchs-Trades mit Läuferpotenzial als auch für Trendhändler, die größere Bewegungen begleiten wollen. Und selbst für Swing-Trader, die eher „stückweise“ bestimmte Bewegungsabschnitte handeln, bleibt die Aktie interessant, weil die tiefe Verortung an einem klaren Volumenanker gute, wiederholbare Entscheidungsräume schafft. Entscheidend bleibt, dass ich nicht das „Narrativ“ trade, sondern die Struktur: Verortung am Volumenanker, bestätigte Reaktion, dann erst der nächste Schritt.
Microsoft hält sich weiterhin an den übergeordneten Fahrplan und stabilisiert sich relativ planbar an der unteren Trendkanallinie sowie an den volumengewichteten Durchschnitten im Bereich um 370 USD. Von dort konnte die Aktie bereits ein erstes Hoch bei 434 USD markieren, was zeigt, dass die Bodenarbeit grundsätzlich trägt. In Summe bleibt damit Potenzial für eine Fortsetzung vorhanden, allerdings in einem Markt, der aktuell eher Schritt für Schritt arbeitet als „explosiv“ durchzieht – genau deshalb ist das nächste Level entscheidend, nicht das Bauchgefühl.
Spannend ist die relative Verortung: Microsoft oszilliert aktuell an der Value-Area-Low des Vorjahres und wirkt damit – gemessen an der Nasdaq-Performance – weiterhin eher günstig. Der Nasdaq steht deutlich über seiner Vorjahres-Value und notiert sogar oberhalb der Value-Area-High des letzten Jahres, während Microsoft noch am unteren Rand der fairen Zone klebt. Diese Differenz ist ein wichtiger Hinweis, weil sie zeigt, dass Microsoft noch nicht in derselben Überdehnung steckt wie der Gesamtmarkt und damit mehr „Luft“ für eine Aufholbewegung haben kann, ohne sofort in eine teure Verortung zu rutschen.
Untergeordnet wird der nächste Schub aber erst dann freigeschaltet, wenn der Markt den Breakout wirklich liefert. Entscheidend ist ein Ausbruch über 435 USD: Gelingt der Bruch und hält die Aktie das Niveau, entsteht Raum für den nächsten Impuls; scheitert der Ausbruch und fällt der Kurs wieder in die Range zurück, bleibt es bei Oszillation und Geduld. Für mich ist damit klar: Der Case bleibt intakt, aber der Trigger für die nächste Expansion liegt über 435 USD – erst dort wird aus Stabilisierung wieder Momentum.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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