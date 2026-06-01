DAX Aktuell und Prognose: Der DAX bleibt in einer volatilitätsarmen Korrektur und eröffnet am Montag an der unteren Spanne der Value Area der Vorwoche. Das passt zur aktuellen Sommer-Struktur: wenig Schwung, viel Rotation, und genau deshalb werden saubere Einstiege eher unten in tiefer Verortung interessant als im Mittelbereich. Ich bin weiterhin bereit, Longs nur dann zu prüfen, wenn der Markt noch einmal ein Stück tiefer „durchrutscht“ und damit bessere Preise anbietet – nicht weil ich den Tiefpunkt erraten will, sondern weil dort das Chancen-Risiko-Profil wieder stimmt.
Ein mögliches Szenario wäre ein kleiner Stop-Run auf der Unterseite: Wenn der Markt unter das Zwischentief bei 24.970 Punkten geht und anschließend in Richtung Anchored VWAP bei 24.840 Punkten gehandelt wird, entsteht genau die Art tiefer Verortung, die ich in einem Long-Rahmen bevorzugt sehe. Entscheidend bleibt dabei die Reaktion am Level: Erst wenn der Markt dort sichtbar stabilisiert, wird daraus ein handelbarer Long – ohne Stabilisierung ist es in einer Korrekturphase schnell ein Griff ins fallende Messer.
Darunter liegen weitere starke Unterstützungen, die im Rahmen der Trendfolge als Staffel dienen: 24.725, dann als besonders robuste Zonen 24.600 und 24.484 Punkte. Je tiefer der Markt in diese Bereiche hineinläuft, desto attraktiver wird in der Regel das Angebot – vorausgesetzt, die Stabilisierung ist klar erkennbar und nicht nur ein kurzer Tick-Test. Bleibt der Rücklauf aus, bleibt auch der Trade aus; dann ist Geduld in dieser ruhigen Phase die bessere Entscheidung.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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