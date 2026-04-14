DAX Aktuell und Prognose: Der DAX zeigt sich weiterhin im Einklang mit der Handelsausrichtung: Das Long-Regime bleibt intakt und steigend, was grundsätzlich positiv ist. Die Unterstützung bei 23.600 Punkten hat dabei einen sehr sauberen Impuls auf der Oberseite ausgelöst, und genau diese Reaktion bestätigt, dass die Unterseite in diesem Trendrahmen „arbeitet“. Damit bin ich prozessual zufrieden, weil der Markt nicht nur steigt, sondern die Bewegung auch aus einer klaren Verortung heraus gestartet ist.
Aktuell wirkt der Markt jedoch etwas überdehnt, und daraus ergeben sich zwei wichtige Perspektiven. Erstens bedeutet Überdehnung nicht automatisch, dass Shorts gegen die Handelsausrichtung sinnvoll werden. In einem starken Trend können Impulse länger laufen, als man es antizyklisch „für logisch“ hält – und genau deshalb ist das Risikoprofil von Short-Versuchen gegen ein intaktes Long-Momentum häufig unattraktiv. Zweitens ist es in dieser Lage deutlich ratsamer, auf eine tiefere Korrektur zu warten, um wieder aus günstiger Verortung zu agieren, statt im Impulsbereich hinterherzulaufen.
Die relevanten Unterstützungen für mögliche Pullbacks liegen bei 23.790, 23.660 und tiefer bei 23.390 Punkten. Ich behandle diese Bereiche als Staffelzonen: Erst wenn der Markt dorthin zurückkommt und die Reaktion bestätigt, entsteht wieder ein sauberes Long-Setup mit kontrollierbarem Risiko. Bis dahin bleibt Geduld der bessere Trade als Aktivität.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.