Aktuell wirkt der Markt jedoch etwas überdehnt, und daraus ergeben sich zwei wichtige Perspektiven. Erstens bedeutet Überdehnung nicht automatisch, dass Shorts gegen die Handelsausrichtung sinnvoll werden. In einem starken Trend können Impulse länger laufen, als man es antizyklisch „für logisch“ hält – und genau deshalb ist das Risikoprofil von Short-Versuchen gegen ein intaktes Long-Momentum häufig unattraktiv. Zweitens ist es in dieser Lage deutlich ratsamer, auf eine tiefere Korrektur zu warten, um wieder aus günstiger Verortung zu agieren, statt im Impulsbereich hinterherzulaufen.

Die relevanten Unterstützungen für mögliche Pullbacks liegen bei 23.790, 23.660 und tiefer bei 23.390 Punkten. Ich behandle diese Bereiche als Staffelzonen: Erst wenn der Markt dorthin zurückkommt und die Reaktion bestätigt, entsteht wieder ein sauberes Long-Setup mit kontrollierbarem Risiko. Bis dahin bleibt Geduld der bessere Trade als Aktivität.