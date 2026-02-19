DAX Aktuell und Prognose: Der DAX zeigt sich heute etwas schwächer – für mich ist das nach der vorangegangenen Bewegung jedoch kein Ausreißer, sondern eine normale Reaktionsphase. Ausgehend von unserer starken Volumenzone an der Value-Area-Low der Vorwoche konnte der Markt nachweislich um über 570 Punkte zulegen, bevor er oberhalb der Value-Area-High Februar in den „Reset“-Modus gewechselt ist. Genau dieses Muster sehe ich häufig nach impulsiven Strecken: Erst wird ein sauberer Support respektiert, dann wird auf der Oberseite Akzeptanz getestet – und wenn sie ausbleibt, kommt die kontrollierte Rücksetzung.
Im Rahmen der Momentum-Play-Strategie gab es dabei einen Einstieg, den ich separat einordne, weil er nicht aus der Volumen-Logik heraus entsteht, sondern aus dem taktischen Momentum-Fenster. Für die Volumenzonen und die TPO-Logik ist für mich vor allem entscheidend, wo der nächste belastbare Unterstützungs-Cluster liegt. Unterhalb der aktuellen Value-Area-Low Februar sehe ich die nächste wirklich interessante Zone erst bei 24.776 Punkten. Das wäre aus meiner Perspektive ein „sauberer“ Trade, weil man dort Long-Momentum und eine tiefe Verortung kombiniert – ich bezweifle allerdings, dass wir dieses Level heute zwingend erreichen, und genau deshalb bleibt Geduld hier der Prozessvorteil.
Da die Handelsausrichtung weiterhin steigend ist, kommen Shorts für mich nur in extremen Ausdehnungslagen infrage – alles andere wäre in diesem Regime eher Konflikt-Handel als Edge. Die relevanten Unterstützungen sind entsprechend auf der Unterseite eingezeichnet und bilden die Leitplanken für Timing und Risikoführung. Ich will in so einer Phase keine „mittleren“ Trades erzwingen: Gute Chancen entwickeln sich, sie sind selten und oft flüchtig – und genau deshalb arbeite ich parallel über mehrere Basiswerte, statt einen Markt künstlich handelbar zu machen.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
