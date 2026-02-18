Wir bleiben in einer long-verschachtelten Situation, das Momentum ist dünn, aber weiterhin long, und deshalb muss der Fokus auf klar definierten Folge-Unterstützungen liegen. Die Reaktion hat das Setup dann nahezu lehrbuchhaft bestätigt: Der DAX ist von dieser Zone aus explosiv um über 450 Punkte angestiegen. Damit bleibt die Unterseite in ihrer Relevanz intakt – die bereits markierten Unterstützungen sind nicht „verbraucht“, sondern durch die Stärke sogar eher bestätigt, weil der Markt Akzeptanz genau dort gezeigt hat, wo er sie zeigen sollte.

Für heute gehe ich nicht davon aus, dass der Markt die oberen Widerstände anläuft. Und selbst wenn, bleiben diese Zonen nur mit klar bestätigten Umkehrsignalen untergeordnet handelbar, weil wir trotz dünnem Momentum weiterhin in einer long, seitwärtsgerichteten Struktur arbeiten – nur eben eher long als seitwärts. Ich will hier keine Oberseite „erzwingen“: Solange das Regime so bleibt, ist die saubere Logik, Unterstützungen zu respektieren und Widerstände nur als Reaktionsräume zu behandeln, nicht als Einladung zum Antizyklik-Reflex.