Die Kernfrage ist nicht, ob der Nasdaq „noch ein Stück höher“ laufen kann, sondern wie stabil dieses Allzeithoch wirklich ist, wenn gleichzeitig geopolitische Unsicherheit zunimmt. Aus meiner Perspektive ist das aktuelle Umfeld doppelt heikel: KI- und Mega-Cap-Momentum sorgt für Sog nach oben, während ein eskalierender Konflikt (Iran/USA) das Risiko von abrupten Re-Pricings erhöht. Genau diese Kombination führt selten zu einem „geordneten Abkühlen“, sondern eher zu schnellen Bewegungen, die Anleger mental und strukturell auf dem falschen Fuß erwischen.

Beim Nasdaq wird das Risiko über die Zusammensetzung sichtbar. Wenn rund 47 % des Index an eine Handvoll Schwergewichte gebunden sind, dann ist das Allzeithoch weniger „breit getragen“ als es wirkt. Und wenn man es noch stärker zusammenzieht und sich auf die Top 3 fokussiert – Nvidia, Apple, Microsoft – dann wird klar: Die Indexrichtung hängt überproportional an genau den Titeln, die selbst am stärksten überdehnt sind. Meiner Meinung nach ist das das eigentliche Risiko: Nicht „der Nasdaq“ ist teuer, sondern seine Träger sind teuer – und damit wird jeder Rücklauf dort sofort zum Index-Thema.