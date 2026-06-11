Die Kernfrage ist nicht, ob der Nasdaq „noch ein Stück höher“ laufen kann, sondern wie stabil dieses Allzeithoch wirklich ist, wenn gleichzeitig geopolitische Unsicherheit zunimmt. Aus meiner Perspektive ist das aktuelle Umfeld doppelt heikel: KI- und Mega-Cap-Momentum sorgt für Sog nach oben, während ein eskalierender Konflikt (Iran/USA) das Risiko von abrupten Re-Pricings erhöht. Genau diese Kombination führt selten zu einem „geordneten Abkühlen“, sondern eher zu schnellen Bewegungen, die Anleger mental und strukturell auf dem falschen Fuß erwischen.
Beim Nasdaq wird das Risiko über die Zusammensetzung sichtbar. Wenn rund 47 % des Index an eine Handvoll Schwergewichte gebunden sind, dann ist das Allzeithoch weniger „breit getragen“ als es wirkt. Und wenn man es noch stärker zusammenzieht und sich auf die Top 3 fokussiert – Nvidia, Apple, Microsoft – dann wird klar: Die Indexrichtung hängt überproportional an genau den Titeln, die selbst am stärksten überdehnt sind. Meiner Meinung nach ist das das eigentliche Risiko: Nicht „der Nasdaq“ ist teuer, sondern seine Träger sind teuer – und damit wird jeder Rücklauf dort sofort zum Index-Thema.
Bei Nvidia ist die Verortung kritisch, weil der Markt kurz über die Value Area High des Vorjahres gehandelt hat und anschließend wieder in die Value „zurückgefallen“ ist. Das ist kein Crash-Signal, aber ein typischer Hinweis auf begrenzte Akzeptanz oberhalb fairer Bereiche. In solchen Fällen werden die nächsten magnetischen Zonen schnell die üblichen Kandidaten: Point of Control (POC), Value Area Low und die unteren statistischen Bandbreiten. Der Bereich um 180 USD wird in diesem Kontext als relevanter POC-/Ankerbereich genannt – genau dort entstehen oft die ersten echten Entscheidungszonen, wenn die Überdehnung abgebaut wird.
Apple wirkt zwar stabil und läuft den Nasdaq gut mit, aber die Verortung nahe der oberen Trend-/Bandbreitenbereiche ist für Neueinstiege unattraktiv. Der robuste Gedanke ist nicht „Apple muss fallen“, sondern: Ein gesunder Trend braucht Luft – und Luft entsteht über Rückläufe in fairere Bereiche. Der Bereich um 236–240 USD wird hier als sinnvolle Referenz genannt, weil sich dort volumengewichtete Logik und Value-Kanten überlagern können. In der Praxis sieht man dann häufig das klassische Muster: Tiefs werden kurz gerissen (Stop Run), Panik wird produziert – und erst danach wird der Long-Trade wieder „sauber“.
Amazon ergänzt das Bild, weil auch hier die teure Verortung und die Nähe zu wichtigen Zonen das Risiko eines Rücklaufs erhöht. Entscheidend ist die saubere Einordnung: Eine Neigungslinie ist nicht automatisch ein Trend, aber sie markiert oft, wo sich Spannung aufbaut. In einem gewichteten Index reicht es, wenn mehrere Schwergewichte gleichzeitig in eine Korrekturphase kippen – dann wird aus Einzelaktienlogik schnell Indexlogik. Aus meiner Perspektive ist das genau der Grund, warum man Nasdaq-Levels nie isoliert betrachten sollte: Der Index ist das Aggregat seiner schwersten Komponenten.
Wenn zusätzlich eskalierende Rhetorik und militärische Drohkulissen in den Markt kommen, steigt weniger die „Vorhersehbarkeit“, sondern die Sprungwahrscheinlichkeit. In solchen Phasen werden Risk-Off-Bewegungen oft schneller, weil Hedging-Ketten greifen, Liquidity dünner wird und große Spieler nicht fein dosiert aussteigen, sondern Risiko pauschal reduzieren. Meiner Meinung nach ist das die richtige Brille: Nicht „was passiert politisch als Nächstes“, sondern „wie reagiert ein überdehnter, schwergewichts-lastiger Index, wenn Risiko plötzlich neu bepreist wird“.
Unterm Strich entsteht ein klares Bild: Der Nasdaq kann weiter steigen, aber das Chancen-Risiko-Profil für frische Einstiege ist angesichts der Überdehnung und der Gewichtung unattraktiv. Gegen den Markt anzutraden ist ebenso gefährlich, weil Momentum länger laufen kann als man es rational erwartet. Aus meiner Perspektive ist der saubere Mittelweg Selektion und Geduld: nicht blind KI-Momentum kaufen, nicht blind short gehen, sondern auf Rückläufe in Value/POC/volumengewichtete Zonen warten – dort wird das CRV wieder „handelbar“.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.