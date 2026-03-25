Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 25.03.2026.
Auch am Dienstag blieb die Gesamtlage an den Finanzmärkten eher unübersichtlich. Im Moment versuchen die Aktienindizes die Volatilität und die neuen geopolitischen Realitäten einzufangen.
Zu einer leichten Beruhigung haben die Äußerungen von US Präsident Trump beigetragen. Demnach verstehe ich darunter, dass Verhandlungsoptionen auf dem Tisch liegen bzw. in Erwägung gezogen werden. Alles, was entschärfen könnte, hilft meiner Meinung nach.
Ob die Aktienmärkte allerdings schnell wieder zur Tagesordnung übergehen können und werden, müssen wir abwarten. Wir schauen weiter unten auf den GER40, den CFD auf den Dax.
Edelmetalle und Cryptos handeln zur Stunde konstruktiv. Neue Rallyimpulse erkenne ich allerdings noch nicht. Auch hier lautet das Motto: Geduld ist Trumpf.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den DAX CFD (GER40).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Der GER40 muss klar über 23.000 Punkte
Technische Analyse: Der DAX fiel zuletzt unter die Unterkante des von mir skizzierten Megafons. In der Folge wurde zudem fast die Anlaufzone erreicht, die bei 21.700✅ Punkten beginnt. Aktuell absolviert der GER40 einen Pullback eben an diese zuvor gebrochene Triggerlinie. Weitere Widerstände sehe ich bei 23.384❌ und an der Center Line bei 23.959❌❌ Zählern. Sollte der Leitindex unterhalb dieser Levels stagnieren, muss mit einer Wiederaufnahme der Korrekturbewegung geplant werden. Neue Tiefpunkte kann ich dann nicht ausschließen... Agieren Sie entsprechend vorsichtig.
🔍Der ifo-Geschäftsklimaindex, erhoben vom Münchner ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, zählt zu den bedeutendsten Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaftsentwicklung. Er basiert auf monatlichen Befragungen von über 7.000 Unternehmen aus Handel, Industrie und Baugewerbe zu ihrer aktuellen Lage und Zukunftsaussichten. Ein Anstieg des Index signalisiert eine verbesserte Konjunktur und höheres Wirtschaftswachstum, während ein Rückgang auf eine Abschwächung hindeutet. Übertrifft der Index die Prognosen, führt dies häufig zu einer Aufwertung des Euro (EUR) an Devisenmärkten; deutlich verfehlte Werte lösen tendenziell Kurseinbrüche aus.
Der deutsche Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne am Dienstag nicht halten. Der DAX startete freundlich, fiel im Verlauf jedoch ins Minus und schloss 0,07 Prozent tiefer bei 22.636,91 Punkten. Auch der TecDAX gab nach einem wechselhaften Handel 0,6 Prozent auf 3.416 Punkte ab.
Europas Börsen zeigten sich am Dienstag volatil, konnten sich aber zum Handelsschluss stabilisieren. Der EURO STOXX 50 startete freundlich, fiel zwischenzeitlich ins Minus und beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,13 Prozent bei 5.581,29 Punkten.
Die US-Aktienmärkte schlossen am Dienstag mit Verlusten. Der Dow Jones gab 0,18 Prozent auf 46.123,63 Punkte nach, der NASDAQ Composite verlor 0,84 Prozent auf 21.761,89 Zähler.
Die Börsen in Asien legten am Dienstag deutlich zu. Der Nikkei 225 stieg um 1,43 Prozent auf 52.252,28 Punkte, der Shanghai Composite um 1,78 Prozent auf 3.881,28 Zähler und der Hang Seng in Hongkong um 2,79 Prozent auf 25.063,71 Punkte.
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