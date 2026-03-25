Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 25.03.2026.

Auch am Dienstag blieb die Gesamtlage an den Finanzmärkten eher unübersichtlich. Im Moment versuchen die Aktienindizes die Volatilität und die neuen geopolitischen Realitäten einzufangen.

Zu einer leichten Beruhigung haben die Äußerungen von US Präsident Trump beigetragen. Demnach verstehe ich darunter, dass Verhandlungsoptionen auf dem Tisch liegen bzw. in Erwägung gezogen werden. Alles, was entschärfen könnte, hilft meiner Meinung nach.

Ob die Aktienmärkte allerdings schnell wieder zur Tagesordnung übergehen können und werden, müssen wir abwarten. Wir schauen weiter unten auf den GER40, den CFD auf den Dax.

Edelmetalle und Cryptos handeln zur Stunde konstruktiv. Neue Rallyimpulse erkenne ich allerdings noch nicht. Auch hier lautet das Motto: Geduld ist Trumpf.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den DAX CFD (GER40).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen