Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 21.07.2026.
Die Aktienmärkte starteten mit leichten Schwankungen in die neue Handelswoche. Da in den kommenden Tagen die ersten wichtigen Quartalszahlen zur Veröffentlichung anstehen, herrscht gespannte Erwartung bei den Anlegern.
Im frühen Geschäft können sich die Indizes ein wenig erholen.
Crude Oil bremst seinen Schub ein wenig runter. Zuletzt hatte das schwarze Gold ein negativ divergentes Top um 85 USD markiert. Ggf. sehen wir jetzt eine Gegenbewegung nach der jüngsten, geopolitisch getriebenen Rally...
Profitieren können auch Edelmetalle und Kryptowerte. Hier geht es moderat nach oben...
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Dow Jones Index (US30).
Auf der Bremse an oberer Widerstandslinie
Analyse & Kommentar: Der Dow Jones CFD bekommt im Moment Gegendruck von einer Widerstandslinie, die Teil einer Keilformation ist. Im Tages- und Wochenchart ist jedoch noch keine negative Divergenz entstanden. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass ein finales Top über den Sommer noch ausstehen könnte. Achten Sie jedoch auf die Supports bei 48.700✅ Punkte. Einen Bruch dieser TGS Glättungslinien werte ich kritisch.
Was ist er? Der ZEW-Index gibt die mittelfristigen Konjunkturerwartungen für Deutschland für die nächsten sechs Monate wieder. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung.
Wie entsteht er? Monatlich werden über 350 institutionelle Investoren und Analysten nach ihrer Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage befragt. Der Saldo errechnet sich als Differenz zwischen positiven und negativen Erwartungen.
Der Handelstag zeigt heute ein etwas stabileres Bild mit leichten Ausschlägen in den großen Regionen und vielen impulssgebenden Unternehmensmeldungen.
Deutschland
Der DAX wird heute vorbörslich weitgehend stabil erwartet und bewegt sich seit einigen Tagen in einer Handelsspanne zwischen etwa 24.700 und 25.100 Punkten, nachdem zuvor Verluste verzeichnet wurden.
Der TecDAX schloss gestern nahezu unverändert bei rund 3.772 Punkten, was auf eine seitwärts tendierende Stimmung im deutschen Technologiebereich hindeutet.
Europa
Für die europäischen Aktienmärkte werden zum heutigen Dienstag eher ruhige Eröffnungen erwartet, da Investoren auf neue Impulse aus der Berichtssaison und der Geopolitik warten.
Besonders im Fokus stehen europaweit Quartalszahlen etwa von UniCredit, voestalpine, Ahold Delhaize, DHL Group und Vonovia, die regional für Bewegungen in den jeweiligen Indizes sorgen können.
USA
Die US-Börsen hatten zuletzt mit Verlusten geschlossen, sodass der Dow Jones zur Wochenmitte leicht schwächer tendiert und die Stimmung von Gewinnmitnahmen und Vorsicht vor weiteren Quartalszahlen geprägt ist.
Wichtige US-Konzerne wie 3M, AT&T, General Motors, Uber, Walt Disney und mehrere Finanzwerte legen heute oder zeitnah Quartalszahlen vor, was für teils deutliche Kursausschläge im Tagesverlauf sorgen dürfte.
Asien
Die Börsen in Asien tendieren heute mehrheitlich im Plus, trotz der weiterhin angespannten Lage im Nahost-Konflikt und dessen indirekter Wirkung auf die Märkte.
Vor allem in Japan und anderen großen asiatischen Märkten stützen robuste Unternehmenszahlen und eine relativ stabile Konjunktur die Kurse, während einzelne Titel aus dem Tech- und Exportsektor von der globalen Berichtssaison profitieren.
Globale Top Stories heute
DAX stabil erwartet, Asiens Börsen mehrheitlich im Plus – der Markt ringt trotz Nahost-Konflikt um Richtung, Anleger warten auf starke Signale aus der Berichtssaison.
Gericht stoppt Milliarden-Übernahme: Paramounts geplanter Kauf von Warner wird vorerst ausgebremst, die betroffenen Medienaktien geraten unter Druck.
Tech-Sektor im Fokus: Quartalszahlen und Termine bei Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. prägen die Erwartungen an das KI- und Wachstumssegment weltweit.
Diskussion um Bewertung von Tech- und Raumfahrtwerten: Ein Fondsmanager bezeichnet Tesla und SpaceX als Value-Aktien, was die Debatte um Überbewertung und Wachstumsfantasie neu entfacht.
*Diese News wurden mit Unterstützung von KI erstellt und von Menschen final lektoriert
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