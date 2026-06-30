Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 30.06.2026.
Zum Quartalswechsel könnten sich die Indizes aufgrund von Window Dressing weiter stabilisieren. Ohnehin sind die jüngsten Rücksetzer eher moderat gewesen. Trotzdem müssen immer wieder neue Rekordhochs erzielt werden, um die Rally seit März 2026 und seit April 2025 fortzuführen.
Denkbar wäre eine weitere Serie dieser Tops über einen zähen Sommer. Im Juli / August hat es schon häufig sehr bedeutsame Hochpunkte gegeben.
An anderer Stelle sehen wir heute früh wieder frischen Verkaufsdruck. Edelmetalle und Kryptowerte wie der Bitcoin stehen unter Druck. Hier sind die Korrekturen aktiv und ausgeprägt.
Achten Sie heute auf die Daten zum Verbrauchervertrauen (Conference Board).
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Palladium (XPDUSD).
Palladium erreicht weitere Korrekturziele
Analyse & Kommentar: Palladium läuft in der Korrektur weiter abwärts und erreicht nun die Fibonaccizone zwischen 1.254 und 1.110 USD. Dieses Areal wird durch die Unterkante eines fallenden Keils und durch das Tief von August 2025 verdichtet. Auf der Oberseite wartet die aktuelle Abwärtstrendlinie TRD-1 bei 1.297 US-Dollar als Widerstand.
Was ist das? Das Conference Board – ein unabhängiges Forschungsinstitut – befragt monatlich rund 5.000 US-Haushalte zu ihrer Einschätzung der:
Heute zeigen die wichtigsten Märkte ein gemischtes, leicht positives Bild: Deutschland tendiert minimal schwächer, Europa seitwärts, während Asien freundlich und die USA zuletzt deutlich fester waren.
Deutschland
Der DAX schloss gestern 0,18 Prozent tiefer bei 24.626,89 Punkten, nachdem er den Tag in einer engen Spanne um die Nulllinie verbracht hatte. Der TecDAX gab 0,24 Prozent nach und beendete den Handel bei 3.850,83 Zählern.
Europa
Der Euro Stoxx 50 notiert im frühen Handel leicht im Plus beziehungsweise nahe der Vortagsschlusskurse, womit Europa insgesamt eine eher abwartende Tendenz zeigt. Belastungsfaktoren bleiben der Nahost‑Konflikt und die Schwäche der europäischen Auto‑ und Zyklikerwerte.
USA
Die großen US‑Indizes hatten zuletzt überwiegend im Plus geschlossen, wobei insbesondere der Technologie‑Bereich rund um Nasdaq‑Werte weiter Unterstützung bot. Gleichzeitig richten sich die Blicke der Anleger auf anstehende Konjunktur- und Inflationsdaten sowie Unternehmenszahlen von Johnson & Johnson, Morgan Stanley und weiteren Konzernen.
Asien
Asiens Börsen präsentieren sich heute mehrheitlich im grünen Bereich. Der positive Ton wird unter anderem von einer angehobenen Gewinnprognose bei Møller‑Maersk und der Platzierung einer grünen Anleihe durch RWE begleitet, was die Stimmung für Logistik‑ und Energie‑Titel stützt.
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