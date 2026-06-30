Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 30.06.2026.

Zum Quartalswechsel könnten sich die Indizes aufgrund von Window Dressing weiter stabilisieren. Ohnehin sind die jüngsten Rücksetzer eher moderat gewesen. Trotzdem müssen immer wieder neue Rekordhochs erzielt werden, um die Rally seit März 2026 und seit April 2025 fortzuführen.

Denkbar wäre eine weitere Serie dieser Tops über einen zähen Sommer. Im Juli / August hat es schon häufig sehr bedeutsame Hochpunkte gegeben.

An anderer Stelle sehen wir heute früh wieder frischen Verkaufsdruck. Edelmetalle und Kryptowerte wie der Bitcoin stehen unter Druck. Hier sind die Korrekturen aktiv und ausgeprägt.

Achten Sie heute auf die Daten zum Verbrauchervertrauen (Conference Board).

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Palladium (XPDUSD).