Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 16.06.2026.

Der Wochenauftakt war vom gewohnten Deal-Hormus-Setup geprägt. Nach monatelangem Zerren, Verkünden, Dementieren, Drohen und tweeten zeichnete sich vor dem Wochenende ein belastbares Agreement ab.

In der Konsequenz schmierte Crude Oil deutlich ab und brach einen Support. Im Gegenzug konnten alle riskanten Assets wie Aktien, Edelmetalle und Cryptos deutlich zulegen. Im Moment führte der Anstieg bei SPX, NASDAQ und Co. noch nicht über die letzten Tops.

Neue Rekorde sind angesichts der überkauften Lage zwingend notwendig, um den Schwung zu erhalten.

Ähnlich sieht es bei Gold und Silber aus. Die Erholung folgte auf zuletzt kräftige Rücksetzer.

Ansonsten warten wir auf die erste Notenbanksitzung mit Kevin Warsh am morgigen Mittwoch. Das wird spannend...

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ100 (NAS100).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,