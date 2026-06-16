Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 16.06.2026.
Der Wochenauftakt war vom gewohnten Deal-Hormus-Setup geprägt. Nach monatelangem Zerren, Verkünden, Dementieren, Drohen und tweeten zeichnete sich vor dem Wochenende ein belastbares Agreement ab.
In der Konsequenz schmierte Crude Oil deutlich ab und brach einen Support. Im Gegenzug konnten alle riskanten Assets wie Aktien, Edelmetalle und Cryptos deutlich zulegen. Im Moment führte der Anstieg bei SPX, NASDAQ und Co. noch nicht über die letzten Tops.
Neue Rekorde sind angesichts der überkauften Lage zwingend notwendig, um den Schwung zu erhalten.
Ähnlich sieht es bei Gold und Silber aus. Die Erholung folgte auf zuletzt kräftige Rücksetzer.
Ansonsten warten wir auf die erste Notenbanksitzung mit Kevin Warsh am morgigen Mittwoch. Das wird spannend...
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ100 (NAS100).
NAS100 bremst an den Keiltriggern
Technische Analyse: Der Tech-Index bremste zuletzt an den oberen Keilgrenzen ab. Nun stehen weitere Angriffe auf diesen linienbasierten Widerstand an. Orientierungsmarken grenzen die Bewegung bei 29.880 und 30.912❌ Punkten ein. Auf der Unterseite sorgt das letzte Tief bei 28.206✅ Punkten für Unterstützung.
Was ist er? Der ZEW-Index misst die mittelfristigen Konjunkturerwartungen für Deutschland für die nächsten sechs Monate. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft.
Wie wird er berechnet? Monatlich werden über 350 institutionelle Investoren und Analysten nach ihrer Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage befragt. Der Saldo ergibt sich aus der Differenz zwischen positiven und negativen Erwartungen.
Für den 15.06.2026 gab es weltweit eine deutliche Erholungsrally: DAX, S&P 500, Nasdaq 100 und Euro Stoxx 50 schlossen klar im Plus, getrieben von dem vorläufigen Iran‑Friedensdeal und einbrechenden Ölpreisen.
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