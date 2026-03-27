Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Freitag, den 27.03.2026.
Der Eine sagt so, der andere sagt so.
Am Ende muss ein Ergebnis kommen. Bleibt dies aus, werden Märkte schnell nervös. Sieht die technische Verfassung ebenfalls nicht gut aus, kommen hier mehrere Faktoren zusammen, bei denen Anleger zur Reduzierung des Risikos neigen.
So geraten Dax, Dow und Co heute erneut unter Druck. Am gestrigen Donnerstag blieben beherzte Käufer an der Seitenlinie.
Das betrifft auch Edelmetalle und Cryptos.
Agieren Sie vorsichtig vor dem Wochenende.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den BITCOIN CFD (BTCUSD).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
BITCOIN attackiert Bärenflagge
Technische Analyse: Der Bitcoin trübt sich intraday ein. Nach den vergeblichen Versuchen, die Oberseite ab 74.000❌ USD zu befestigen, ging es wieder rückwärts. Aktuell setzt der Bitcoin die Unterkante des flachen Aufwärtstrendkanals bei 66.879✅ USD unter Druck. Einen klaren und nachhaltigen Bruch dieser Unterstützung werte ich kritisch. Weitere Anlaufmarken lägen in diesem Fall bei HSI-1 @ 62.514✅ USD und am Jahrestief. BTCUSD muss jetzt dringend stabil bleiben. Agieren Sie entsprechend vorsichtig.
🔍Der University of Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) ist ein bedeutender Wirtschaftsindikator, der die Stimmung der US-Verbraucher zur aktuellen und zukünftigen ökonomischen Lage misst. Dieser Index setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen:
Umfasst Fragen zu persönlichen Finanzen, allgemeinem Geschäftsklima und Konsumabsichten
Der deutsche Aktienmarkt gab am Donnerstag deutlich nach. Der DAX schloss 1,5 Prozent tiefer bei 22.612,97 Punkten, der TecDAX verlor 1,45 Prozent auf 3.426,94 Zähler.
Die europäischen Aktienmärkte gerieten am Donnerstag stark unter Druck. Der EURO STOXX 50 fiel um 1,55 Prozent auf 5.561,88 Punkte. Nach der kurzen Erholung zuvor kehrte damit erneut Unsicherheit an die Börsen zurück.
Die US-Börsen schlossen am Donnerstag deutlich schwächer. Der Dow Jones verlor 1,01 Prozent auf 45.960,11 Punkte, der NASDAQ Composite 2,8 Prozent auf 21.408,08 Zähler.
Die asiatischen Börsen verzeichneten am Donnerstag Verluste. Der Nikkei 225 fiel um 0,27 Prozent auf 53.603,65 Punkte, der Shanghai Composite um 1,09 Prozent auf 3.889,08 Zähler und der Hang Seng um 1,89 Prozent auf 24.856,43 Punkte.
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