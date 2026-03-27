Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 27.03.2026.

Der Eine sagt so, der andere sagt so.

Am Ende muss ein Ergebnis kommen. Bleibt dies aus, werden Märkte schnell nervös. Sieht die technische Verfassung ebenfalls nicht gut aus, kommen hier mehrere Faktoren zusammen, bei denen Anleger zur Reduzierung des Risikos neigen.

So geraten Dax, Dow und Co heute erneut unter Druck. Am gestrigen Donnerstag blieben beherzte Käufer an der Seitenlinie.

Das betrifft auch Edelmetalle und Cryptos.

Agieren Sie vorsichtig vor dem Wochenende.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den BITCOIN CFD (BTCUSD).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen