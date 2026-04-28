Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 28.04.2026.
Die Wall Street bleibt vor den Earnings wichtiger Big Tech Unternehmen fest und auf Rekordniveau. Moderat rückwärts geht es bei Edelmetallen und Cryptos.
Unterm Strich arbeitet sich der Markt durch eine sehr wichtige Woche, die mit Quartalszahlen, Notenbankentscheidungen und relevanten Konjunkturdaten gespickt ist.
Achten Sie heute auf das Verbrauchervertrauen des Conference Board.
Im Chart of the Day schauen wir heute taktisch auf GOLD (XAUUSD).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
GOLD korrigiert. 4.600 USD im Fokus!
Technische Analyse: Das gelbe Edelmetall bewegt sich im 4-Stundenchart nach unten. Aktuell ordne ich diesen Rücksetzer als moderate Korrektur gegen das letzte Tief ein. Support wartet an den Retracements bei 4.587✅, 4.494 und 4.400 US-Dollar. Diese Marken werden teilweise von Zielmarken des aktuellen Trend Folge Shortsignals (Trigger > 4.769) verdichtet. Auf der Oberseite sehe ich Widerstand bei rund 4.800❌ US-Dollar. Da sich auch der Thermo Sensor (4h) abwärts entwickelt, rechne ich im Gold eher mit einer "abgebremsten Woche".
🔍Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board misst die Zuversicht der US-Haushalte hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung. Hierzu befragt das unabhängige Forschungsinstitut monatlich rund 5.000 Haushalte zu ihrer Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Wirtschaftslage, Arbeitsmarktchancen und Konsumabsichten. Aus den Antworten werden drei Kernindizes abgeleitet:
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