Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 28.04.2026.

Die Wall Street bleibt vor den Earnings wichtiger Big Tech Unternehmen fest und auf Rekordniveau. Moderat rückwärts geht es bei Edelmetallen und Cryptos.

Unterm Strich arbeitet sich der Markt durch eine sehr wichtige Woche, die mit Quartalszahlen, Notenbankentscheidungen und relevanten Konjunkturdaten gespickt ist.

Achten Sie heute auf das Verbrauchervertrauen des Conference Board.

Im Chart of the Day schauen wir heute taktisch auf GOLD (XAUUSD).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen