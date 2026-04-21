Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 21.04.2026.
Die Kriegsnebel wabern weiter. Ist Vance auf dem Weg nach Pakistan oder nun doch nicht? Die Aussagen der US-Administration sind weiter "volatil". Wird die Waffenruhe noch einmal verlängert?
Fakt ist, dass die Korrekturen an den US-Aktienmärkten, die Ende Oktober gestartet waren, relativ moderat verlaufen sind. Nun liegt der Fokus wieder stark auf den Unternehmensergebnissen.
Auch Asien und Europa kann gut nach oben laufen, auch wenn teilweise noch keine neuen Rekordmarken erzielt werden konnten.
Edelmetalle und Crude Oil handeln heute im frühen Geschäft eher seitwärts. Der Bitcoin hält den horizontalen Widerstand bei 76.000 USD im Visier.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NIKKEI CFD (JPN225).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
NIKKEI am Rekordhoch
Technische Analyse: Der NIKKEI sah eine Korrektur von rund 16%. Der aktuelle Support im Wochenchart liegt bei 51.119✅ bzw. am Tief bei 50.372 Punkten. Diese Zone muss gehalten werden, da ansonsten schnell auch stärkere Verluste möglich werden. Auf der Oberseite sehen ich Widerstand an der Linie TRW-1 @ 59.840 Zählern und folgend bei 62.356 Punkten. Bitte denken Sie daran, dass der NIKKEI intraday sehr stark gelaufen und entsprechend überhitzt ist.
🔍Der ZEW-Index für Konjunkturerwartungen gibt die mittelfristigen Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wieder. Er basiert auf einer monatlichen Umfrage unter Finanzmarktexperten bezüglich ihrer Einschätzung zur Wirtschaftslage in den kommenden sechs Monaten. Ein Indexwert über 0 deutet auf eine wahrscheinliche Verbesserung der Konjunktur hin. Umgekehrt signalisiert ein Wert unter 0 eine Verschlechterung. Die Veröffentlichung hat oft direkte Auswirkungen auf den Kurs des Euro: Übertrifft der Wert die Erwartungen, steigt der Euro meist am Devisenmarkt, bleibt er hinter den Erwartungen zurück, fällt der Kurs.
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