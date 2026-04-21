Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 21.04.2026.

Die Kriegsnebel wabern weiter. Ist Vance auf dem Weg nach Pakistan oder nun doch nicht? Die Aussagen der US-Administration sind weiter "volatil". Wird die Waffenruhe noch einmal verlängert?

Fakt ist, dass die Korrekturen an den US-Aktienmärkten, die Ende Oktober gestartet waren, relativ moderat verlaufen sind. Nun liegt der Fokus wieder stark auf den Unternehmensergebnissen.

Auch Asien und Europa kann gut nach oben laufen, auch wenn teilweise noch keine neuen Rekordmarken erzielt werden konnten.

Edelmetalle und Crude Oil handeln heute im frühen Geschäft eher seitwärts. Der Bitcoin hält den horizontalen Widerstand bei 76.000 USD im Visier.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NIKKEI CFD (JPN225).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen