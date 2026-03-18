Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 18.03.2026.
Es herrscht auch zu Beginn der Handelswoche 12 keine klare Sicht. Die Einschränkungen an der Straße von Hormuz halten die Ölpreise hoch. Mit Notierungen über 90 USD / Fass bleibt Crude Oil das zentrale Gesprächsthema.
Denn heute Abend steht die die Zinsentscheidung der US-Fed auf der Agenda. Auch wenn man nicht von einem Zinsschritt ausgeht, dürfte die folgende Pressekonferenz sehr spannend werden. Jerome Powell wird sich sicherlich zu den hohen Rohölpreise äußern.
Edelmetalle und Cryptos konnte sich am Dienstag stabil halten. Hier sehen wir jedoch ein eher gemischtes Bild. Gold testet im Moment die 5.000 USD / Unze.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Gold CFD (XAUUSD).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
GOLD konsolidiert ohne klare Richtung
Technische Analyse: Gold geht weiter in die Seite. Zuletzt hatte das gelbe Edelmetall ein tieferes Hoch markiert. Ein tieferes Tief unterhalb von 4.402 USD werte ich kritisch. Vorgelagert warten Unterstützungen an der Dynazone um 4.630 US-Dollar. Auf der Oberseite könnten die Bullen mit einem Anstieg über TRI-1 bei 5.314 USD das Ruder wieder übernehmen. Im Fazit herrscht im Gold eine taktische Patt-Situation vor. Bleiben Sie geduldig...
🔍Die US-Zentralbank, bekannt als Federal Reserve (Fed), trifft wichtige geldpolitische Entscheidungen.
Die Fed setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: dem Board of Governors, zwölf regionalen Federal Reserve Banken, dem Federal Open Market Committee (FOMC), sowie zahlreichen Mitgliedsbanken und weiteren Institutionen. Das FOMC, als zentrales geldpolitisches Organ, analysiert die wirtschaftliche und monetäre Lage, um Beschlüsse über geldpolitische Ziele, Leitzinsen und deren Umsetzung zu fassen.
Dabei verfolgt die Fed zwei Hauptziele: Preisstabilität und Vollbeschäftigung.
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Nach einem schwankenden Start legte der DAX im Tagesverlauf zu und schloss 0,71 Prozent höher bei 23.730,92 Punkten. Der TecDAX gewann 1,14 Prozent auf 3.599,19 Zähler.
Europas Börsen zeigten sich am Dienstag im Plus: Der EURO STOXX 50 legte nach schwächerem Start im Tagesverlauf zu und schloss 0,53 Prozent höher bei 5.769,25 Punkten.
Die US-Börsen legten am Dienstag zu: Der Dow Jones schloss 0,10 Prozent höher bei 46.993,26 Punkten, der NASDAQ Composite gewann 0,47 Prozent auf 22.479,53 Zähler.
Die Börsen in Fernost entwickelten sich am Dienstag uneinheitlich: In Tokio gab der Nikkei 225 um 0,09 Prozent auf 53.700,39 Punkte nach, in Shanghai verlor der Shanghai Composite 0,85 Prozent auf 4.049,91 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,13 Prozent auf 25.868,54 Punkte zulegte.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.