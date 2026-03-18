Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 18.03.2026.

Es herrscht auch zu Beginn der Handelswoche 12 keine klare Sicht. Die Einschränkungen an der Straße von Hormuz halten die Ölpreise hoch. Mit Notierungen über 90 USD / Fass bleibt Crude Oil das zentrale Gesprächsthema.

Denn heute Abend steht die die Zinsentscheidung der US-Fed auf der Agenda. Auch wenn man nicht von einem Zinsschritt ausgeht, dürfte die folgende Pressekonferenz sehr spannend werden. Jerome Powell wird sich sicherlich zu den hohen Rohölpreise äußern.

Edelmetalle und Cryptos konnte sich am Dienstag stabil halten. Hier sehen wir jedoch ein eher gemischtes Bild. Gold testet im Moment die 5.000 USD / Unze.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Gold CFD (XAUUSD).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen