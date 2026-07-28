Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 28.07.2026.
Die Aktienmärkte zeigten zum Wochenbeginn eine gemischte Lage. Während der DAX stark handelte, ging die Wall Street eher seitwärts-abwärts. Nach wie vor sehen wir bei einigen großen Techwerten Abgabedruck. Auch Japan's Nikkei steckt weiter in seiner Korrektur.
Klar zu erkennen ist, dass die Märkte im Moment einen Shift vollziehen. Weg von den geopolitischen Themen und den größeren Schwankungen im Crude Oil und hin zu den eigentlichen Bewertungsfragen. Deshalb war der Effekt des Rückgangs im Ölpreis gestern auch nur kurzfristig zu beobachten.
Ohnehin ist die Frage, ob Crude Oil weiter schwächelt. Denn auch der Energiehunger der KI-Story kann das schwarze Gold weiter anfeuern.
Edelmetalle und Kryptowerte zeigten gestern keine neuen Bewegungen. Beide Assets gehen seitwärts. Der Bitcoin bremst nach den jüngsten Kurssteigerungen ein wenig runter.
Auf dem Kalender stehen heute Daten zum Verbrauchervertrauen sowie Earnings von Boeing und Visa.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Aktie von Visa Inc. Class A (V.US_24).
Visa mit Anlaufziel / Widerstand bei rund 400 US-Dollar
Analyse & Kommentar: Visa Inc. bewegt sich seit 2020 aufwärts und könnte einen weiteren Schub zeitnah abschließen. Die relevanten Aufwärtstrendlinien verlaufen bei 304 und kardinal 235 USD. Auf der Oberseite liegen die Widerstände am Rekordhoch bei 375,51 und dann in der Anlaufzone, die bei 394,77 US-Dollar beginnt.
Das Conference Board ist ein unabhängiges US-Forschungsinstitut, das mehrere wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht.
Marktrelevanz:
Die Rekordjagd an den Aktienmärkten setzte sich zum Wochenstart fort: Der DAX startete auf einem neuen Allzeithoch und schloss den Handelstag freundlich, während auch andere europäische Leitindizes wie Euro Stoxx 50, IBEX 35 und SMI neue Bestmarken erreichten. In den USA verlief der Handel gemischt – der Dow profitierte von fallenden Ölpreisen und defensiven Blue Chips, während der Nasdaq unter Gewinnmitnahmen im Technologiebereich litt; in Asien legte der Nikkei nach jüngsten Rücksetzern wieder moderat zu.
Globale Top Stories
DAX schließt nach Rekordjagd knapp höher; gleichzeitig erreichen mehrere europäische Leitindizes neue Höchststände, gestützt von robusten Unternehmenszahlen und nachlassenden Inflationssorgen.
Fallende Ölpreise entlasten Industrie und Konsum, drücken jedoch auf Energie‑ und Ölwerte; der Dow profitiert von defensiven Blue Chips, während der Nasdaq durch Tech‑Gewinnmitnahmen gebremst wird.
SK hynix, NVIDIA und andere Halbleiterwerte geraten zeitweise unter Druck, da Anleger nach der KI‑Rallye verstärkt Gewinne mitnehmen und eine Normalisierung der Bewertung erwarten.
Allianz, Infineon, Rheinmetall und weitere DAX‑Titel stehen im Fokus, nachdem Analysten ihre Kursziele angehoben bzw. positive Kommentare zur Gewinnentwicklung abgegeben haben.
*Diese News wurden mit Unterstützung von KI erstellt und von Menschen final lektoriert
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