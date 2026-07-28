Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 28.07.2026.

Die Aktienmärkte zeigten zum Wochenbeginn eine gemischte Lage. Während der DAX stark handelte, ging die Wall Street eher seitwärts-abwärts. Nach wie vor sehen wir bei einigen großen Techwerten Abgabedruck. Auch Japan's Nikkei steckt weiter in seiner Korrektur.

Klar zu erkennen ist, dass die Märkte im Moment einen Shift vollziehen. Weg von den geopolitischen Themen und den größeren Schwankungen im Crude Oil und hin zu den eigentlichen Bewertungsfragen. Deshalb war der Effekt des Rückgangs im Ölpreis gestern auch nur kurzfristig zu beobachten.

Ohnehin ist die Frage, ob Crude Oil weiter schwächelt. Denn auch der Energiehunger der KI-Story kann das schwarze Gold weiter anfeuern.

Edelmetalle und Kryptowerte zeigten gestern keine neuen Bewegungen. Beide Assets gehen seitwärts. Der Bitcoin bremst nach den jüngsten Kurssteigerungen ein wenig runter.

Auf dem Kalender stehen heute Daten zum Verbrauchervertrauen sowie Earnings von Boeing und Visa.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Aktie von Visa Inc. Class A (V.US_24).