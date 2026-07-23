Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 23.07.2026.

Die Aktienmärkte gingen zur Wochenmitte eher seitwärts. Der Dax konnte sich weiter aufwärts entwickeln. Die Wall Street pendelte impulsarm vor den Quartalszahlen, die gestern nachbörslich veröffentlicht wurden.

Google und Tesla sahen Abschläge. Dabei wurde die ein oder andere Chartmarke unterschritten.

Crude Oil zieht weiter an. Eine Beruhigung der Lage im Nahen Osten war gestern nicht in Sicht.

Edelmetalle und Kryptowerte bremsten gestern ein wenig runter. Zusammenfassend durchlaufen die Finanzmärkte eine Phase, die relativ zäh anmutet. Heute wartet die EZB Zinsentscheidung am Mittag. Weitere wichtige Earnings laufen ebenfalls über Tag und after hours rein.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Aktie von Intel (INTC.US_24)

Intel zeigt erhöhte Schwankungen im Megafon