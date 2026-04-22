Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 22.04.2026.

Es bleibt volatil...

Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran kurz vor ihrem Ablauf einseitig verlängert – obwohl er wenige Stunden zuvor noch erklärt hatte, dies nicht tun zu wollen. Der Iran reagiert zögerlich auf Verhandlungen und stuft die Verlängerung als bedeutungslos ein...

Nach wie vor ist die Lage im Nahen Osten das entscheidende Thema für die globalen Finanzmärkte. Und so wie die Aktienmärkte Ende März auf relevante Unterstützungen trafen, sehen wir nun teils schon wieder neue Rekordstände.

Meiner aktuellen Einschätzung nach dürfte es NASDAQ & Co jedoch schwer fallen, hier einen komplett neuen Rallyzyklus zu begründen. Eine nochmalige Verlängerung des 2025er-Schubes ist für mich wahrscheinlicher.

Gehen Sie die Märkte mit einem klaren Plan und Setup an.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den DOW JONES CFD (US30).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen