Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 22.04.2026.
Es bleibt volatil...
Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran kurz vor ihrem Ablauf einseitig verlängert – obwohl er wenige Stunden zuvor noch erklärt hatte, dies nicht tun zu wollen. Der Iran reagiert zögerlich auf Verhandlungen und stuft die Verlängerung als bedeutungslos ein...
Nach wie vor ist die Lage im Nahen Osten das entscheidende Thema für die globalen Finanzmärkte. Und so wie die Aktienmärkte Ende März auf relevante Unterstützungen trafen, sehen wir nun teils schon wieder neue Rekordstände.
Meiner aktuellen Einschätzung nach dürfte es NASDAQ & Co jedoch schwer fallen, hier einen komplett neuen Rallyzyklus zu begründen. Eine nochmalige Verlängerung des 2025er-Schubes ist für mich wahrscheinlicher.
Gehen Sie die Märkte mit einem klaren Plan und Setup an.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den DOW JONES CFD (US30).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
DOW JONES muss noch zulegen
Technische Analyse: Der DOW JONES zog sich exakt bis zum 38,2% Retracement bei 45.131 Punkten zurück, ehe ein kräftiges Reversal gelang. Aktuell muss der Index noch über sein Allzeithoch bei 50.503❌ Zähler ansteigen, um weiteres Potenzial freizusetzen. Denn solange dies nicht geschieht, könnte der US30 auch eine weitere Abwärtsschleife durchlaufen, wie unser TGS Counter Trend Setup (rot) anzeigt. Kurzfristige Unterstützung sehe ich bei 46.755✅ Punkten.
🔍Bedeutung von öffentlichen Reden hochrangiger Notenbanker
Öffentliche Reden hochrangiger Notenbanker – etwa von Zentralbankpräsidenten oder Mitgliedern des Direktoriums – sind ein zentrales Instrument der Geldpolitik und haben weitreichende Auswirkungen auf Finanzmärkte, Wirtschaft und Öffentlichkeit.
Erwartungssteuerung und Marktreaktionen:
Notenbanker nutzen öffentliche Reden gezielt, um die Erwartungen von Marktteilnehmern, Unternehmen und Verbrauchern zu beeinflussen. Da wirtschaftliche Akteure vorausschauend handeln, können schon kleine Änderungen in der Wortwahl oder Betonung große Auswirkungen auf Zinserwartungen, Wechselkurse und Aktienmärkte haben. Die Finanzmärkte analysieren solche Reden daher sehr genau, um Hinweise auf künftige geldpolitische Maßnahmen zu erhalten.
Deutschland
Europa
USA (Schluss 21.04.)
Asien (22.04. laufender Handel)
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