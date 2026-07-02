Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 02.07.2026.
Zur Wochenmitte zeigten sich die US-Indizes eher zurückhaltend. Für ein wenig Schwung sorgte der heimische DAX, der sich stabil oberhalb von 25.000 Punkten bewegen konnte. Hier muss allerdings noch mehr Schub produziert werden.
Der verhaltene Handel an der Wall Street liegt m.E. auch am großen Independence Day, der an diesem Wochenende in den USA gefeiert wird. Da auf dem Kalender der Arbeitsmarktbericht auf heute! vorgezogen wird, wollten die Anleger eher abwarten.
Entsprechend spannend dürfte es daher heute um 14:30 Uhr werden, wenn der US jobs report kommt.
Edelmetalle und Kryptos konnten sich am Mittwoch etwas stabiler präsentieren. Nach wie vor belastet die aktuelle Zinserwartungen die beiden Asset Klassen.
Da die Earnings Season wieder beginnt, fokussieren wir ab sofort auch wieder verstärkt Einzelaktien.
Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf ALPHABET (GOOG).
Google kann sich nach erster Abwärtswelle befestigen
Analyse & Kommentar: Google absolviert nach dem Throw Over über die obere Megafonkante einen veritablen Rücksetzer. Dabei wurde das Zwischenhoch bei 332✅ USD angelaufen. Aktuell kann sich die Aktie erholen. Ohnehin ordne ich die aktuelle Gewinnmitnahme als konstruktive Korrektur ein, solange das Tief bei 269,25 USD (HSD-1) gehalten wird.
Was wird gemessen? Die Non-Farm Payrolls erfassen die Veränderung der Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft – konkret in den Sektoren:
Nicht enthalten: Landwirtschaft, private Haushalte, Non-Profit-Organisationen sowie Teile des öffentlichen Dienstes (z. B. Militär).
Herausgeber: US Bureau of Labor Statistics (BLS) Erscheint: In der Regel am ersten Freitag des Monats, um 14:30 Uhr MEZ
Laut Thomas Jansen (CIO) sollte man beim Bericht drei Dinge im Fokus haben:
Der gestrige Handelstag endete in Deutschland stabil, während die US‑Börsen schwächer schlossen; Chipaktien glänzten mit einem Rekordquartal, und einzelne IPOs sowie Tech‑ und Pharmawerte standen im Fokus.
Deutschland
Der DAX legte minimal um 0,18 Prozent zu und schloss bei 25.040,28 Punkten, womit er weiter lethargisch in der Spanne 24.600 bis 25.200 Punkte pendelt. Der TecDAX stieg deutlich um 1,17 Prozent auf 3.898,28 Zähler, gestützt von einem starken Chip‑ und Techsektor.
Europa
Der Euro Stoxx 50 gab um 0,7 Prozent auf 6.283 Punkte nach, was eine leichte Konsolidierung nach den Gewinnen der Vortage signalisiert. Belastend wirkten u. a. Gewinnmitnahmen in zyklischen Werten sowie Unsicherheit rund um globale Konjunktur- und Zinsthemen.
USA
Der Nasdaq Composite fiel um 0,7 Prozent auf 26.040 Punkte, womit die US‑Techbörse schwächer aus dem Handel ging. Chipaktien wie Micron, Intel, AMD und CrowdStrike blicken dennoch auf ein historisch starkes Quartal, was den Sektor insgesamt stützt.
Asien
Heute liegt der Nikkei 225 mit rund 70.475 Punkten etwa 0,6 Prozent im Plus, während KOSPI und Hang Seng nach ihrer starken Rally jeweils rund 1 bis 3 Prozent unter ihren Vortagesschlüssen notieren. Insgesamt bleibt Asien damit nahe der jüngsten Hochs, zeigt aber deutliche Gewinnmitnahmen vor allem bei KI‑ und Halbleiterwerten wie Samsung und SK hynix.
Globale Top Stories heute
DAX beendet Handel stabil über 25.000 Punkten, bleibt aber ohne klaren Trend in einer Seitwärtsrange.
US‑Börsen schwächer, trotz Rekordquartal bei zahlreichen Chipaktien wie Micron, Intel und AMD.
Meta springt nach Berichten über eigene Cloud‑Pläne deutlich an, während CoreWeave stark verliert.
Goldpreis nähert sich einem charttechnischen „Todeskreuz“, was als Warnsignal für weitere Schwäche interpretiert wird.
Rheinmetall gelingt ein Comeback über 1.000 Euro, BMW und Deutsche Telekom treiben mit Aktienrückkäufen ihre Kurse.
Yen fällt auf ein neues 40‑Jahres‑Tief, während der Euro gegenüber dem US‑Dollar weiter Boden verliert.
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