Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 02.07.2026.

Zur Wochenmitte zeigten sich die US-Indizes eher zurückhaltend. Für ein wenig Schwung sorgte der heimische DAX, der sich stabil oberhalb von 25.000 Punkten bewegen konnte. Hier muss allerdings noch mehr Schub produziert werden.

Der verhaltene Handel an der Wall Street liegt m.E. auch am großen Independence Day, der an diesem Wochenende in den USA gefeiert wird. Da auf dem Kalender der Arbeitsmarktbericht auf heute! vorgezogen wird, wollten die Anleger eher abwarten.

Entsprechend spannend dürfte es daher heute um 14:30 Uhr werden, wenn der US jobs report kommt.

Edelmetalle und Kryptos konnten sich am Mittwoch etwas stabiler präsentieren. Nach wie vor belastet die aktuelle Zinserwartungen die beiden Asset Klassen.

Da die Earnings Season wieder beginnt, fokussieren wir ab sofort auch wieder verstärkt Einzelaktien.

Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf ALPHABET (GOOG).