Zur Wochenmitte sahen wir einen freundlichen Handel. Aktien, Edelmetall und insbesondere Cryptos folgten ihrem Plan und gingen aufwärts. Die gute Stimmung ging auf verschiedene Faktoren zurück:
Nachbörslich kamen dann die Zahlen von NVIDIA und es ging kurz über 200 US-Dollar pro Aktie. Schauen Sie sich das Video zur NVIDIA im Archiv vom 25.02.2026 an.
Sehr freundlich war die Bewegung im Bitcoin. Das hatten wir auf der Rechnung. Die Herleitung des Anstiegs habe ich für Sie im Chart of the Day aufbereitet.
Achten Sie auf das eingezeichnete Dreieck.
Technische Analyse: Der BITCOIN arbeitet seit zwei Wochen in die Seite. Nach dem scharfen Sell-Off Anfang Februar versucht BTC, den Druck abzufangen und eine Struktur zu etablieren, die eine Aufwärtserholung unterstützen kann. Achten Sie auf das eingezeichnete Dreieck.
Tendenz: Bitcoin weiter seitwärts ohne Schub
Unterstützungen: 63250, 62250
Widerstände: 72450, 74225
Hoch & Tief: 71250, 62825
Zeitstempel: 22.02.2026 – 18:00
Der BTCUSD CFD geht auf niedrigem Niveau weiter in die Seite. Nach dem Tiefschlag vor drei Wochen kann der Bitcoin noch keine klare Gegenbewegung einleiten, die über das Maß einer sehr kleinen Erholung hinaus geht. Wichtig wäre ein Anstieg über das letzte Hoch bei rund 72.000 USD. Für die KW 09 erwarte ich, dass BTCUSD sein Tief weiter halten kann. Achten Sie auf Intraday-Pattern in meiner Unterstützungszone.
Areas für die KW 09:
Thomas Jansen
Chief Investment Officer, Investor-Guard
BTCUSD TAQI Points erreicht Wochentief am 24.02.2026
Technische Analyse: Der Ausbruch aus dem Dreieck erfolgte nach unten. In der relevanten Support-Area, die ich am Sonntag erarbeitet hatte, drehte der Bitcoin wieder aufwärts. Die Zone wurde gehalten. Das aktuelle Wochentief liegt in unmittelbarer Nähe meiner Prognose.
🔍Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe geben an, wie viele Menschen in den USA ihren Job verloren haben und erstmals Arbeitslosenunterstützung beantragen. Sie gelten als wichtiger Frühindikator für die Lage am US-Arbeitsmarkt und werden jeden Donnerstag vom US-Arbeitsministerium veröffentlicht, weshalb sie die Finanzmärkte oft deutlich bewegen. Steigen die Erstanträge mehrere Wochen hintereinander jeweils um mehr als rund 35.000, wird dies häufig als Hinweis gewertet, dass die Konjunktur an Dynamik verliert und eine Rezession näher rücken könnte.
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte gut unterstützt: Der DAX legte 0,76 Prozent auf 25.175,94 Punkte zu und hielt sich damit klar über der 25.000er-Marke, während der TecDAX nach schwächerem Start 0,8 Prozent fester bei 3.745,03 Zählern aus dem Handel ging. Rückenwind kam von den US-Börsen.
Europas Aktienmärkte setzten zur Wochenmitte ihren Aufwärtstrend fort: Der EURO STOXX 50 gewann 0,9 Prozent auf 6.171,94 Punkte, nachdem er bereits etwas fester in den Handel gestartet war. Rückenwind kam von freundlichen Vorgaben aus den USA.
Die Wall Street setzte ihre Erholung zur Wochenmitte fort: Der Dow Jones stieg um 0,63 Prozent auf 49.482,27 Punkte, der NASDAQ Composite kletterte um 1,26 Prozent auf 23.152,08 Zähler.
Die Aktienmärkte in Fernost setzten ihren Aufwärtstrend zur Wochenmitte fort: Der Nikkei 225 in Tokio stieg um 2,20 Prozent auf 58.583,12 Punkte, während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,72 Prozent auf 4.147,23 Zähler zulegte. Auch in Hongkong überwogen die Gewinne, der Hang Seng erhöhte sich um 0,66 Prozent auf 26.765,72 Punkte.
