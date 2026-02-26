Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 26.02.2026.

Zur Wochenmitte sahen wir einen freundlichen Handel. Aktien, Edelmetall und insbesondere Cryptos folgten ihrem Plan und gingen aufwärts. Die gute Stimmung ging auf verschiedene Faktoren zurück:

US Präsident Trump hat in seiner Rede keine neuen Drohungen ausgestoßen Große Vorfreude auf die Zahlen von NVIDIA🤡 kein Verkaufsdruck an der Wall Street freundlicher Move im Bitcoin

Nachbörslich kamen dann die Zahlen von NVIDIA und es ging kurz über 200 US-Dollar pro Aktie. Schauen Sie sich das Video zur NVIDIA im Archiv vom 25.02.2026 an.

Sehr freundlich war die Bewegung im Bitcoin. Das hatten wir auf der Rechnung. Die Herleitung des Anstiegs habe ich für Sie im Chart of the Day aufbereitet.



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen