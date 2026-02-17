Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 17.02.2026.
Nach dem gestrigen Feiertag kommt die Wall Street heute zurück ins Rennen. Grundsätzlich stehen die Aktienmärkte momentan ein wenig auf der Bremse.
Die größeren Techwerte kommen zurück, wobei zuletzt Apple und Google schwächer tendierten. Jetzt rücken wichtige Supportmarken in den Fokus.
Edelmetalle bröckeln relativ lustlos in die Seite. Hier mangelt es weiterhin kurzfristig an Schwung. Relevante Aufwärtstrendlinien wurden im Gold und Silber unterschritten.
Bitcoin & Co trauen sich ebenfalls noch nicht wirklich aus der Deckung.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den S&P500 Index (US500).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
SPX (US500) bröckelt seitwärts ohne Schwung
Technische Analyse: Der US500 geht immer mehr in die Seite. Seit Mitte Dezember bewegt sich der Leitindex in einer erhöhten Box, deren Unterkante um 6.720✅ Punkte lauert. Ein Bruch dieser Zone kann zudem eine obere Umkehrformation (Doppeltop) aktivieren. Weitere Abgaben bis vorerst 6.500 Punkte stehen dann zu befürchten. Damit sich die aktuelle Drucksituation entspannt, ist ein Schub über 6.900 Punkte ein erster wichtiger Schritt.
🔍Der ZEW-Index für Konjunkturerwartungen gibt die mittelfristigen Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wieder. Er basiert auf einer monatlichen Umfrage unter Finanzmarktexperten bezüglich ihrer Einschätzung zur Wirtschaftslage in den kommenden sechs Monaten. Ein Indexwert über 0 deutet auf eine wahrscheinliche Verbesserung der Konjunktur hin. Umgekehrt signalisiert ein Wert unter 0 eine Verschlechterung. Die Veröffentlichung hat oft direkte Auswirkungen auf den Kurs des Euro: Übertrifft der Wert die Erwartungen, steigt der Euro meist am Devisenmarkt, bleibt er hinter den Erwartungen zurück, fällt der Kurs.
Der DAX gab am Montag nach anfänglicher Stärke nach und schloss 0,46 Prozent tiefer bei 24.800,91 Punkten, während der TecDAX nach schwankendem Verlauf nahezu unverändert bei 3.654,00 Zählern aus dem Handel ging.
Die europäischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart kaum, der EURO STOXX 50 gab anfängliche Gewinne ab und schloss nahezu unverändert mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 5.978,88 Punkten.
An der Wall Street ruht der Handel am Montag vollständig, da die US-Börsen NYSE und Nasdaq wegen des Feiertags „Washington's Birthday“ (Presidents’ Day) geschlossen bleiben. Neue Impulse von den US-Aktienmärkten sind daher nicht zu erwarten, nachdem der Dow Jones am Freitag nur leicht um 0,10 Prozent auf 49.500,93 Punkte zulegen konnte, während der NASDAQ Composite um 0,22 Prozent auf 22.546,67 Zähler nachgab.
Die Börsen in Fernost starteten uneinheitlich in die Woche: Der Nikkei 225 gab nach schwachen Konjunkturdaten 0,24 Prozent nach und schloss bei 56.806,41 Punkten, während der Handel in China wegen des Neujahrsfestes ruhte und der Hang Seng im verkürzten Handel um 0,52 Prozent auf 26.705,94 Zähler zulegte.
