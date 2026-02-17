Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 17.02.2026.

Nach dem gestrigen Feiertag kommt die Wall Street heute zurück ins Rennen. Grundsätzlich stehen die Aktienmärkte momentan ein wenig auf der Bremse.

Die größeren Techwerte kommen zurück, wobei zuletzt Apple und Google schwächer tendierten. Jetzt rücken wichtige Supportmarken in den Fokus.

Edelmetalle bröckeln relativ lustlos in die Seite. Hier mangelt es weiterhin kurzfristig an Schwung. Relevante Aufwärtstrendlinien wurden im Gold und Silber unterschritten.

Bitcoin & Co trauen sich ebenfalls noch nicht wirklich aus der Deckung.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den S&P500 Index (US500).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen