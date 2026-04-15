Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 15.04.2026.
Am Dienstag war die Stimmung gut bis sehr gut an den globalen Aktienmärkten. Angetrieben von starken Technologieaktien konnten insbesondere US-Aktien profitieren. Der DAX steht ein wenig auf der Bremse. Hier blockt der gestiegene EURUSD ein wenig.
Die Inflationsdaten in den USA wurden gut aufgenommen. Man versucht halt, durch die aktuell hohen Energiepreise "hindurch" zu schauen... was liegt dahinter, wenn das Thema Irankrieg erledigt ist...?
Achten Sie heute auf das Beige Book. Das Beige Book gilt als wichtiger Frühindikator für künftige geldpolitische Entscheidungen der Fed.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf EURUSD.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
EURUSD verkeilt sich. TS überhitzt.
Technische Analyse: Der EURSD kann in einem steigenden Keil dynamisch anziehen. Dabei sind die horizontalen Widerstände um 1,1802❌ USD wieder in den Fokus geraten. Da auch die Thermo Sensoren (intraday) ziemlich überhitzt sind, dürfen kurzfristige Rücksetzer nicht überraschen. Support wartet an der unteren Keilgrenze bei 1,1739 USD sowie an der TGS Glättungslinie bei 1,1698✅ USD.
🔍Das Beige Book ist ein Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve, der achtmal jährlich, jeweils zwei Wochen vor den Sitzungen des geldpolitischen Ausschusses (FOMC), veröffentlicht wird. Es basiert auf qualitativen Informationen, die aus allen zwölf Fed-Distrikten durch Befragungen von Firmenchefs, Bankdirektoren, Ökonomen und weiteren Marktteilnehmern gesammelt werden. Der Bericht liefert damit einen aktuellen, regional differenzierten Überblick zur Wirtschaftslage der USA, wobei Themen wie Geschäftstätigkeit, Beschäftigung, Preise und branchenspezifische Entwicklungen beleuchtet werden.
Das Beige Book gilt als wichtiger Frühindikator für künftige geldpolitische Entscheidungen der Fed, da es unmittelbare Einschätzungen und Stimmungen aus der Wirtschaft widerspiegelt, die in klassischen Konjunkturdaten oft erst mit Verzögerung sichtbar werden. Analysten und Marktteilnehmer verfolgen die Veröffentlichung daher aufmerksam, um Hinweise auf mögliche Zinsanpassungen zu erhalten. Signalisiert das Beige Book eine robuste Wirtschaftsentwicklung, stärkt das in der Regel den US-Dollar, während Anzeichen einer Abschwächung zu Kursverlusten führen können.
Der DAX steht bei rund 24.044 Punkten und liegt damit etwa 1,3 Prozent im Plus, nachdem er die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert hat. Der TecDAX schloss am Vortag 1,10 Prozent höher bei 3.548,27 Punkten.
Der Euro Stoxx 50 notiert bei etwa 5.985 Punkten und gewinnt rund 1,4 Prozent, gestützt von Kaufempfehlungen für europäische Aktien, unter anderem durch Morgan Stanley. Der MSCI World zeigt sich dagegen leicht schwächer mit etwa 0,1 Prozent Minus, was auf schwächere Einzelmärkte außerhalb Europas zurückgeht.
Der Nasdaq Composite liegt bei etwa 23.639 Punkten und verzeichnet ein Plus von rund 2,0 Prozent, getrieben von starken Tech-Werten und KI-Fantasien. Der Dow Jones wird in der Marktübersicht bei etwa 48.546 Punkten geführt und liegt rund 0,7 Prozent im Plus, womit auch Standardwerte moderat zulegen.
Die asiatischen Börsen liegen insgesamt im Plus. Besonders Technologiewerte wie Samsung stehen im Fokus, da Investoren auf positive Quartalsergebnisse und anhaltende Nachfrage im Halbleitersektor setzen.
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