Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 15.04.2026.

Am Dienstag war die Stimmung gut bis sehr gut an den globalen Aktienmärkten. Angetrieben von starken Technologieaktien konnten insbesondere US-Aktien profitieren. Der DAX steht ein wenig auf der Bremse. Hier blockt der gestiegene EURUSD ein wenig.

Die Inflationsdaten in den USA wurden gut aufgenommen. Man versucht halt, durch die aktuell hohen Energiepreise "hindurch" zu schauen... was liegt dahinter, wenn das Thema Irankrieg erledigt ist...?

Achten Sie heute auf das Beige Book. Das Beige Book gilt als wichtiger Frühindikator für künftige geldpolitische Entscheidungen der Fed.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf EURUSD.



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen