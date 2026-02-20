Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 20.02.2026.

Anziehende Energiepreise im Zusammenhang mit Spannungen zwischen den USA und dem Iran bremsten die Aktienmärkte gestern etwas runter.

Aus Sicht der Technischen Analyse war dies nicht verwunderlich. Die globalen Indizes weisen eine signifikante Überhitzung bei den lang- und mittelfristigen Indikatoren aus. Zähe Seitwärtsbewegungen gehören zum Prozess und sind keinesfalls nachteilig.

Die relevanten Supports müssen jedoch gehalten werden. Diese liegen bei

GER40 > 24.811

NAS100 > 24.375

JPN225 > 53.910

Gold und Silber handeln befestigt vor dem Wochenende. Bis zu den Rekordmarken ist es jedoch noch ein gutes Stück.

Auch der Bitcoin kann sich einigermaßen stabil halten.

Im Chart of the Day schauen wir heute wieder auf den Bitcoin (BTCUSD).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen