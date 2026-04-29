Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 29.04.2026.

Nichts Neues im Nahen Osten. Während sich die USA möglicherweise auf eine längere Blockade des Iran einstellen, "zoffen" sich Bundeskanzler Merz und US Präsident Trump.

Während die USA "keine erkennbare Strategie" hätten, wisse Merz nicht "wovon er rede".

Weitere Infos im aktuellen Tagesschau-Artikel.

Ansonsten gab es auch an den Märkten wenig Neues. Die Wall Street handelte fest. Gold und Silber konsolidierten und Crude Oil bleibt in Ermangelung relevanter Fortschritte im Irankrieg stabil oberhalb von 100 USD / Fass.

Auf dem Kalender wird es heute sehr voll. Besonders am Abend geht es stärker zur Sache. Big Tech Earnings, US Fed und die folgende Pressekonferenz von Jay Powell könnten für Volatilität sorgen.

Im Chart of the Day schauen wir heute taktisch auf T Mobile US (TMUS).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen