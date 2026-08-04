Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 04.08.2026.

Die Aktienmärkte präsentierten einen gelungenen Wochenstart in den August. Nach wie vor sind Techwerte - insbesondere der NASDAQ 100 Index - ein wenig "eingeschnappt". Der Index kann in Gegensatz zum SPX und DAX das Rekordhoch noch nicht in den Fokus nehmen. Es drücken hartnäckige Gewinmitnahmen in Halbleiter- und KI-Aktien.

Der DAX verzeichnete ein Rekordhoch oberhalb von 26.000 Punkten und nähert sich einer bedeutenden Anlaufzone, die bei 26.178 Punkten beginnt.

Crude Oil handelt weiterhin mit hoher Vola um 80 USD.

Gold, Silber und der Bitcoin konnten sich gut halten. In diesen Assets fehlt allerdings der klare Push nach oben. Das Momentum ist bestenfalls seitwärts gerichtet...

Auf dem Kalender schauen wir heute auf die JOLTS Daten und den Auftragseingang in den USA.

Im Chart of the Day nehmen wir heute Pfizer Inc. unter die Lupe (PFE.US_24)