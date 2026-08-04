Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 04.08.2026.
Die Aktienmärkte präsentierten einen gelungenen Wochenstart in den August. Nach wie vor sind Techwerte - insbesondere der NASDAQ 100 Index - ein wenig "eingeschnappt". Der Index kann in Gegensatz zum SPX und DAX das Rekordhoch noch nicht in den Fokus nehmen. Es drücken hartnäckige Gewinmitnahmen in Halbleiter- und KI-Aktien.
Der DAX verzeichnete ein Rekordhoch oberhalb von 26.000 Punkten und nähert sich einer bedeutenden Anlaufzone, die bei 26.178 Punkten beginnt.
Crude Oil handelt weiterhin mit hoher Vola um 80 USD.
Gold, Silber und der Bitcoin konnten sich gut halten. In diesen Assets fehlt allerdings der klare Push nach oben. Das Momentum ist bestenfalls seitwärts gerichtet...
Auf dem Kalender schauen wir heute auf die JOLTS Daten und den Auftragseingang in den USA.
Im Chart of the Day nehmen wir heute Pfizer Inc. unter die Lupe (PFE.US_24)
Pfizer erreicht potenzielle Reversalzone im Tageschart.
Analyse & Kommentar: Pfizer absolviert eine Korrektur gegen den Rallyschwung, der im Frühjahr 2025 gestartet war. Zuletzt wurden relevante Fibonaccimarken erreicht. Wichtige Supports liegen bei 23,91✅ und 22,59✅✅ USD. Auf der Oberseite muss die Aktie über 26,80❌ US-Dollar ansteigen, um das Bild etwas aufzuhellen.
JOLTS ist eine monatliche Erhebung des US Bureau of Labor Statistics (BLS) und liefert zentrale Einblicke in die Dynamik des amerikanischen Arbeitsmarktes. Konkret berichten Arbeitgeber dabei über:
Warum sind JOLTS-Daten wichtig? Die Daten gelten als wichtiger Frühindikator für den US-Arbeitsmarkt.
Der DAX schloss erstmals über 26.000 Punkten und erreichte bei 26.001 Zählern ein Allzeithoch, nachdem Trump geplante Angriffe auf Iran stoppte und neue Verhandlungen ankündigte. Die Ölpreise gaben deutlich nach, Brent fiel unter 85 Dollar. An der Wall Street kletterte Amazons Marktkapitalisierung erstmals über drei Billionen Dollar, während sich Warnsignale einer Sommerkorrektur bei Halbleiter- und KI-Titeln verdichteten. Bitcoin blieb nahe 63.000 Dollar unter Druck, heute stehen Zahlen von Bayer, Continental, Lufthansa und Pfizer im Fokus.
Globale Top News
DAX-Rekord: Der deutsche Leitindex kletterte erstmals über 26.000 Punkte und markierte ein neues Allzeithoch, gestützt von nachlassenden Nahost-Risiken.
Geopolitik – Iran/USA: Trump setzt statt militärischer Eskalation auf Verhandlungen mit Iran; die USA hatten zuvor erneut Ziele in Iran angegriffen, Teheran beschoss US-Verbündete in der Region. Die Entspannungssignale drückten die Ölpreise deutlich.
Geopolitik – Nahost: Vermittlerstaaten verurteilten jüngste israelische Angriffe im Gazastreifen; die Lage im Gaza-Konflikt bleibt trotz Waffenruhe-Bemühungen angespannt.
Amazon-Meilenstein: Die Amazon-Aktie erreichte ein neues Rekordhoch, die Marktkapitalisierung überschritt erstmals die Marke von drei Billionen Dollar.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.