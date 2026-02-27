Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 27.02.2026.

NVIDIA konnte die Anleger gestern nicht vom Hocker hauen. Trotz offensichtlich guter Quartalszahlen und einem guten Ausblick, fand der Markt das Haar in der Suppe. Konkurrenz aus China!

Wie von mir erwartet, ging die Aktie nochmal kurz aufwärts, um dann nach unten zu kippen. Das hat am Donnerstag die Aktienmärkte abgebremst. Im Dax konnten die großen Versicherer überzeugen. Auch die Telekom präsentierte solide Zahlen, was jedoch teils schon in der Rally der letzten Wochen eingepreist war.

Gold und Silber konnten ihre soliden Aufwärtsschübe konsolidieren und auf erhöhtem Niveau verbleiben.

Der Bitcoin handelte ebenfalls - trozt ein paar moderater Gewinnmitnahmen - freundlich.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den S&P 500 Index (US500).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen