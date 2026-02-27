Sehr geehrte Damen und Herren,
NVIDIA konnte die Anleger gestern nicht vom Hocker hauen. Trotz offensichtlich guter Quartalszahlen und einem guten Ausblick, fand der Markt das Haar in der Suppe. Konkurrenz aus China!
Wie von mir erwartet, ging die Aktie nochmal kurz aufwärts, um dann nach unten zu kippen. Das hat am Donnerstag die Aktienmärkte abgebremst. Im Dax konnten die großen Versicherer überzeugen. Auch die Telekom präsentierte solide Zahlen, was jedoch teils schon in der Rally der letzten Wochen eingepreist war.
Gold und Silber konnten ihre soliden Aufwärtsschübe konsolidieren und auf erhöhtem Niveau verbleiben.
Der Bitcoin handelte ebenfalls - trozt ein paar moderater Gewinnmitnahmen - freundlich.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den S&P 500 Index (US500).
US500 im 4H-Chart weiter volatil, aber konstruktiv
Technische Analyse: Der US500 wackelt seit Mitte Dezember 2025 in einer engen Range, die zwischen 6830 und 6960 Punkten gebildet wurde. Angesichts der stärkeren Rotation aus Big Tech raus, ist diese Bewegung nicht unkonstruktiv. Der Index präsentiert sich freundlich, auch wenn er im Tages- und Wochenchart ein paar signifikante Überhitzungen aufweist. Kurzfristig hat unserer Pattern Recognition ein valides Long-Setup gefunden. Weiter anziehende Kurse sind daher möglich. Achten Sie auf die Widerstände am Volumenwiderstand. Darüber kann es schnell zum Allzeithoch anziehen. Auf der Unterseite müssen die letzten Tief gehalten werden. Ein Absinken unter 6830✅ Punkte werte ich kritisch.
🔍Der Erzeugerpreisindex (EPI) erfasst die Preisentwicklung von in den USA produzierten und im Inland vertriebenen Waren und Dienstleistungen aus Verkäuferperspektive. Er spiegelt die Transaktionspreise zum Zeitpunkt der Bestellung wider, nicht beim Verlassen der Fabrik. Der EPI dient als wichtiger Frühindikator für Inflationstrends und wirtschaftliche Aktivität.
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag überwiegend freundlich: Der DAX baute nach anfänglichen Verlusten seine Gewinne aus und schloss 0,45 Prozent höher bei 25.289,02 Punkten, während der TecDAX nach einem weitgehend seitwärts gerichteten Verlauf leicht um 0,13 Prozent auf 3.753,83 Zähler zulegte.
Europas Börsen haben am Donnerstag nach einem freundlichen Start leicht nachgegeben: Der EURO STOXX 50 erreichte im Verlauf ein Rekordhoch bei 6.199,78 Punkten, drehte dann aber ins Minus und schloss 0,18 Prozent schwächer bei 6.161,96 Zählern.
Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag uneinheitlich: Der Dow Jones schloss nahezu unverändert mit einem Mini-Plus von 0,04 Prozent bei 49.499,51 Punkten, während der technologielastige NASDAQ Composite deutlich um 1,18 Prozent auf 22.878,38 Zähler nachgab.
Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich: In Tokio gewann der Nikkei 225 0,29 Prozent auf 58.753,39 Punkte und markierte im Verlauf mit 59.332,43 Zählern ein neues Rekordhoch. Auf dem chinesischen Festland bewegte sich der Shanghai Composite kaum und schloss mit einem minimalen Minus von 0,01 Prozent bei 4.146,63 Punkten. Deutlich schwächer präsentierte sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng um 1,44 Prozent auf 26.381,02 Zähler nachgab.
