Sehr geehrte Damen und Herren,

Am gestrigen Donnerstag gingen die Aktienmärkten bei volatilem Handel dann doch freundlich aus dem Handel. NVIDIA wurde nach starken Quartalszahlen leicht gedrückt, ohne die relevanten Unterstützungen in Gefahr zu bringen.

Auch der heimische Dax sah eine schwankungsstarken Tag, konnte sich aber wieder in Richtung der 25.000-Punktemarke schieben.

Cryptos und Edelmetalle bewegten sich zurückhaltend und impulsarm.

Unterm Strich geht das Narrativ weiter. Die Nachfrage nach AI Chips sei real, die Chips sind rar und AI wird die Welt in das neue Morgen führen.

Fakt ist, dass der Hunger nach Rechenzentren zu einer signifikanten Erhöhung der Kreditaufnahme - auch bei den ganz großen Tech Giganten - führt und weiterhin die Energieinfrastruktur an Grenzen stößt. Das berechtigt die Fragen danach, wie nachhaltig das exorbitante Wachstum denn nun eigentlich ist. Es geht nicht um die grundsätzliche Frage der Implementierung von AI...

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den CRUDE OIL CFD (SPOTCRUDE).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,