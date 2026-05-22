Sehr geehrte Damen und Herren,
Am gestrigen Donnerstag gingen die Aktienmärkten bei volatilem Handel dann doch freundlich aus dem Handel. NVIDIA wurde nach starken Quartalszahlen leicht gedrückt, ohne die relevanten Unterstützungen in Gefahr zu bringen.
Auch der heimische Dax sah eine schwankungsstarken Tag, konnte sich aber wieder in Richtung der 25.000-Punktemarke schieben.
Cryptos und Edelmetalle bewegten sich zurückhaltend und impulsarm.
Unterm Strich geht das Narrativ weiter. Die Nachfrage nach AI Chips sei real, die Chips sind rar und AI wird die Welt in das neue Morgen führen.
Fakt ist, dass der Hunger nach Rechenzentren zu einer signifikanten Erhöhung der Kreditaufnahme - auch bei den ganz großen Tech Giganten - führt und weiterhin die Energieinfrastruktur an Grenzen stößt. Das berechtigt die Fragen danach, wie nachhaltig das exorbitante Wachstum denn nun eigentlich ist. Es geht nicht um die grundsätzliche Frage der Implementierung von AI...
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den CRUDE OIL CFD (SPOTCRUDE).
Crude Oil in volatiler Bewegung
Technische Analyse: Strategisch hat sich Rohöl (WTI) nach einer langen Korrekturphase wieder nach oben bewegt. Horizontale Widerstände liegen bei 131,82 USD. Im TGS Setup weist der Thermo Sensor starken Schub aus. Hier müssen wir über den Sommer mit einem PowerBoost Long planen, der Crude Oil mindestens stabil halten wird. Im Tageschart warten ersten Supports bei 96,00✅ und 89,25 USD. Widerstand liegt bei 117,89 und am Jahreshoch bei 119,45❌ USD.
🔍University of Michigan – Verbrauchervertrauen
Monatliche Telefonbefragung von rund 500 US-Verbrauchern zur aktuellen und zukünftigen Wirtschaftslage. Gilt ebenfalls als wichtiger Frühindikator für Konsumausgaben und Konjunkturwenden.
Deutschland: Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt schwankungsanfällig. Der DAX startete mit leichten Verlusten, erholte sich zunächst und rutschte zur Mitte des Handelstages erneut deutlicher ins Minus, bevor er einen Teil der Abschläge wieder aufholte und 0,53 Prozent tiefer bei 24.606,77 Punkten schloss. Der TecDAX dagegen konnte nach freundlichem Start zeitweise zulegen, gab einen Teil der Gewinne wieder ab und beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,19 Prozent auf 3.968,25 Zähler.
Europa: Am Donnerstag zeigten sich die europäischen Börsen richtungslos. Der EURO STOXX 50 schwankte im Tagesverlauf zwischen leichten Verlusten und moderaten Gewinnen und schloss schließlich kaum verändert mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 5.974,38 Punkten.
USA: Am Donnerstag präsentierten sich die US-Aktienmärkte überwiegend freundlich. Der Dow Jones drehte nach anfänglicher Schwäche ins Plus und schloss 0,55 Prozent höher bei 50.285,66 Punkten. Der NASDAQ Composite schwankte mehrmals zwischen Gewinn- und Verlustzone und beendete den Handel mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent auf 26.293,10 Zähler.
Asien: In Fernost dominieren zum Wochenausklang positive Vorzeichen. Der Nikkei 225 in Tokio zieht am Morgen deutlich an und gewinnt 2,58 Prozent auf 63.277,73 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,47 Prozent auf 4.096,24 Zähler zu. In Hongkong steigt der Hang Seng zeitgleich um 1,22 Prozent auf 25.696,28 Punkte.
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