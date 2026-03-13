Sehr geehrte Damen und Herren,

Donald Trump macht nun wieder massiv Druck auf Jerome Powell. Der müsse jetzt sofort die Zinsen in den USA senken. Auf der anderen Seite seien steigende Ölpreise ja auch gut für die USA, da man ja ein großer Exporteur sei. Ich halte derlei Argumentation für fragwürdig. Die Märkte konnten sich gestern jedenfalls nicht klarer befestigen. Alles geht in die Seite, während der Bitcoin sogar leicht ansteigen kann.

Unterm Strich sehen wir vor dem Wochenende die Aktienmärkte auf niedrigem Niveau und Crude Oil oberhalb von 90 US-Dollar.

Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf die 10jährigen US-Renditen. (US10Y).



