Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Freitag, den 13.03.2026.
Donald Trump macht nun wieder massiv Druck auf Jerome Powell. Der müsse jetzt sofort die Zinsen in den USA senken. Auf der anderen Seite seien steigende Ölpreise ja auch gut für die USA, da man ja ein großer Exporteur sei. Ich halte derlei Argumentation für fragwürdig. Die Märkte konnten sich gestern jedenfalls nicht klarer befestigen. Alles geht in die Seite, während der Bitcoin sogar leicht ansteigen kann.
Unterm Strich sehen wir vor dem Wochenende die Aktienmärkte auf niedrigem Niveau und Crude Oil oberhalb von 90 US-Dollar.
Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf die 10jährigen US-Renditen. (US10Y).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
US 10-jährige Renditen ziehen an
Technische Analyse: Die 10-jährigen US Renditen gehen seit 2023 eher in die Seite. Zuletzt wurde die Unterkante eines Dreiecks bei 3,95%✅getestet und vorerst verteidigt. Sollte das Reversal an dieser Linie nachhaltig sein, rechne ich mit einem Anstieg der Renditen bis zur oberen Triggerlinie bei rund 4,60%❌. Die Indikatoren auf Tagesbasis können momentan stärker nach oben und ein gewisses Momentan produzieren.
🔍Der Auftragseingang langlebiger Gebrauchsgüter ist ein wichtiger Indikator für die Nachfrage nach industriellen Produkten. Ein Anstieg dieser Auftragseingänge deutet meist auf Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung hin, während eine Zurückhaltung bei den Investitionen auf eine pessimistische Einschätzung seitens der Unternehmen hindeutet. Übersteigen die Auftragseingänge langlebiger Gebrauchsgüter die Erwartungen, steigt in der Regel der Wert des US-Dollar (USD) an den Devisenmärkten. Werden die Prognosen jedoch deutlich verfehlt, verliert der USD in der Regel an Wert.
Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem volatilen Handel leicht im Minus geschlossen: Der DAX verlor 0,21 Prozent auf 23.589,65 Punkte, der TecDAX gab 0,64 Prozent auf 3.576,37 Zähler nach.
Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben: Der EURO STOXX 50 schloss 0,88 Prozent tiefer bei 5.743,56 Punkten.
Die Wall Street ist am Donnerstag deutlich unter Druck geraten: Der Dow Jones verlor 1,56 Prozent auf 46.677,85 Punkte, der NASDAQ Composite gab 1,78 Prozent auf 22.311,98 Zähler nach.
Die Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne wieder abgegeben: Der Nikkei 225 fiel um 1,04 Prozent auf 54.452,96 Punkte, der Shanghai Composite gab 0,10 Prozent auf 4.129,10 Zähler nach, und der Hang Seng verlor 0,70 Prozent auf 25.716,76 Punkte. Belastet wurden die Märkte von neuen Eskalationen im Nahen Osten.
Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste, welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.