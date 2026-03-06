Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Freitag, den 06.03.2026.
Vor dem Wochenende handeln die Finanzmärkte relativ stabil. Es darf nicht überraschen, dass die Anleger im Moment nervös agieren und keine größeren Risiken eingehen wollen. Die Lage im Iran ist unklar. Die Strategie der USA nicht wirklich erkennbar.
Für diese Situation halten sich die Märkte in den USA gut. US500 und NAS100 haben zwar ihre ersten relevanten Unterstützungen getestet, aber bis dato halten können.
Gold und Silber haben seit Anfang der Woche deutlich verloren. Sichere Häfen sind auf dem aktuellen Preisniveau eben doch keine Einbahnstraße.
Im Crude Oil sieht die Lage natürlich anders aus. Hier herrscht Kaufdruck vor, der über unsere KI-Systeme insbesondere im Tageschart klar dokumentiert wird.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den CRUDE OIL CFD (SPOTCRUDE).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
CRUDE OIL mit klaren Signalen im Tageschart
Technische Analyse: Nach dem Ausbruch aus der Keilformation im Januar konnte sich auch die Indikatoren im Tageschart nach oben ausrichten. Das aktuell aktive Trendfolgesignal steuert die erweiterten Ziele um 83 USD an. Grundsätzlich könnte Rohöl in den kommenden Tagen noch stabil bleiben, da der Thermo Sensor in einem robusten PowerBoost Long unterwegs ist und ordentlich Kaufdruck anzeigt.
Lesen Sie zum CRUDE OIL CFD auch meine Analyse auf TradingView.
🔍Die Non-Farm Payrolls (NFP) sind eine der wichtigsten monatlichen Wirtschaftsstatistiken der USA. Sie messen die Veränderung der Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, also in den Sektoren Industrie, Bau, Dienstleistungen und öffentlicher Dienst, wobei Beschäftigte in der Landwirtschaft, privaten Haushalten, Non-Profit-Organisationen sowie Teile des öffentlichen Dienstes (z.B. Militär) nicht berücksichtigt werden. Die Daten werden vom US Bureau of Labor Statistics (BLS) erhoben und in der Regel am ersten Freitag eines Monats veröffentlicht.
Der deutsche Aktienmarkt hat seine kurze Erholungspause beendet und ist am Donnerstag wieder unter Druck geraten. Der DAX schwankte im Verlauf deutlich, rutschte zwischenzeitlich erneut unter die Marke von 24.000 Punkten und schloss schließlich 1,61 Prozent tiefer bei 23.815,75 Zählern. Auch der TecDAX konnte zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten und beendete den Handel 1,47 Prozent im Minus bei 3.663,37 Punkten.
Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Vortagsgewinne wieder teilweise abgegeben. Der EURO STOXX 50 rutschte nach einem schwächeren Start und zwischenzeitlichen Erholungsversuchen erneut ins Minus und schloss 1,5 Prozent tiefer bei 5.782,89 Punkten.
Die Wall Street ist am Donnerstag wieder deutlich ins Minus gerutscht. Der Dow Jones gab 1,61 Prozent nach und schloss bei 47.953,82 Punkten, während der NASDAQ Composite 0,26 Prozent auf 22.748,99 Zähler verlor.
Die Börsen in Fernost haben sich am Donnerstag nach den vorangegangenen Verlusten deutlich erholt. In Tokio legte der Nikkei 225 um 1,9 Prozent auf 55.278,06 Punkte zu, der Shanghai Composite stieg um 0,64 Prozent auf 4.108,57 Zähler, und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,28 Prozent auf 25.321,34 Punkte.
