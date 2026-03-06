Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 06.03.2026.

Vor dem Wochenende handeln die Finanzmärkte relativ stabil. Es darf nicht überraschen, dass die Anleger im Moment nervös agieren und keine größeren Risiken eingehen wollen. Die Lage im Iran ist unklar. Die Strategie der USA nicht wirklich erkennbar.

Für diese Situation halten sich die Märkte in den USA gut. US500 und NAS100 haben zwar ihre ersten relevanten Unterstützungen getestet, aber bis dato halten können.

Gold und Silber haben seit Anfang der Woche deutlich verloren. Sichere Häfen sind auf dem aktuellen Preisniveau eben doch keine Einbahnstraße.

Im Crude Oil sieht die Lage natürlich anders aus. Hier herrscht Kaufdruck vor, der über unsere KI-Systeme insbesondere im Tageschart klar dokumentiert wird.

Tagesbasis Trendfolge > Longsignal

Tagesbasis Thermo Sensor > PowerBoost Long

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den CRUDE OIL CFD (SPOTCRUDE).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen