Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 26.03.2026.

Neuer Tag, gleiche Story. Die Lage in Nahost und im weiteren Verlauf des Irankrieges ist äußerst unklar. Die Märkte gehen in die Seite und warten ab. Die Vola leibt relativ hoch.

Im Moment lese ich viel auf CNN. Die Analyse von heute fasst die Lage aus meiner Sicht ganz gut zusammen.

Der Artikel analysiert, dass Trumps Iran‑Krieg in eine Sackgasse geraten ist und seine Diplomatie auf wackligem Fundament steht. Während er von baldigen Erfolgen spricht, gibt es aus Teheran keine öffentlichen Signale für Kompromissbereitschaft, beide Seiten sehen sich vielmehr als Gewinner. Die USA schicken Tausende Soldaten in die Region, ohne klare Exit‑Strategie, während ein 15‑Punkte‑Plan harte Forderungen an Irans Atomprogramm und regionale Rolle stellt. Iran verlangt im Gegenzug Sanktionslockerungen, Garantien und faktische Kontrolle über die Straße von Hormus. Gelingt keine Einigung, drohen höhere wirtschaftliche Schäden und ein noch blutigerer, langwieriger Konflikt.

Unterm Strich gibt es von meiner Seite heute nicht viel Neues zu sagen. Achten sie später am Tag auf die Auktion der 7-jährigen T-Notes in den USA.

Im Chart of the Day schauen wir heute erneut auf den GOLD CFD (XAUUSD).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen