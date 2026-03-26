Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 26.03.2026.
Neuer Tag, gleiche Story. Die Lage in Nahost und im weiteren Verlauf des Irankrieges ist äußerst unklar. Die Märkte gehen in die Seite und warten ab. Die Vola leibt relativ hoch.
Im Moment lese ich viel auf CNN. Die Analyse von heute fasst die Lage aus meiner Sicht ganz gut zusammen.
Der Artikel analysiert, dass Trumps Iran‑Krieg in eine Sackgasse geraten ist und seine Diplomatie auf wackligem Fundament steht. Während er von baldigen Erfolgen spricht, gibt es aus Teheran keine öffentlichen Signale für Kompromissbereitschaft, beide Seiten sehen sich vielmehr als Gewinner. Die USA schicken Tausende Soldaten in die Region, ohne klare Exit‑Strategie, während ein 15‑Punkte‑Plan harte Forderungen an Irans Atomprogramm und regionale Rolle stellt. Iran verlangt im Gegenzug Sanktionslockerungen, Garantien und faktische Kontrolle über die Straße von Hormus. Gelingt keine Einigung, drohen höhere wirtschaftliche Schäden und ein noch blutigerer, langwieriger Konflikt.
Unterm Strich gibt es von meiner Seite heute nicht viel Neues zu sagen. Achten sie später am Tag auf die Auktion der 7-jährigen T-Notes in den USA.
Im Chart of the Day schauen wir heute erneut auf den GOLD CFD (XAUUSD).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
GOLD muss liefern. Sonst drohen weitere Verluste.
Technische Analyse: Gold ist intraday nach wie vor sehr schwankungsstark unterwegs. Es wurden in unserem Trend Guard System sowohl Counter Trend als auch Trend Folge Signal getriggert. Auch wenn die Zielmarken (im 4H-Chart) bei 4.077✅ und 4.058 USD annähernd erreicht wurden, hat Gold immer noch Verkaufsdruck. Konkret müssen wir zeitnah einen Rutsch unter die 4.000-USD-Marke zumindest auf der Rechnung behalten. Zwischen 3.980✅ und 3.768✅ US-Dollar liegen allerdings starke strategische Supports. Auf der Oberseite warten erste Widerstände bei 4.680❌ und 4.850❌ US-Dollar. Gold bleibt unterm Strich in einer eher angespannten Gesamtlage. Agieren Sie entsprechend vorsichtig.
Die strategische Analyse finden Sie auf Pepperstone/TradingView.
🔍US-Treasury Notes, Schuldverschreibungen der US-Regierung mit einer Laufzeit von zwei bis zehn Jahren. Diese Wertpapiere werden regelmäßig in Auktionen an private und institutionelle Investoren verkauft. Während der Laufzeit erhalten Anleger halbjährliche Zinszahlungen (Kupons) und am Ende der Laufzeit die Rückzahlung des Nennwerts.
Der Zinssatz, zu dem die Treasury Notes ausgegeben werden, wird durch Angebot und Nachfrage auf der Auktion bestimmt. Alle erfolgreichen Bieter erhalten den gleichen Zinssatz, der dem höchsten akzeptierten Gebot entspricht. Findet sich zu einem bestimmten Zinssatz nicht genügend Nachfrage, muss die US-Regierung höhere Renditen bieten, um Investoren anzulocken. Steigen die Risikoaufschläge, weil beispielsweise die Zahlungsfähigkeit des Staates in Frage steht oder das Angebot an Anleihen sehr hoch ist, müssen ebenfalls höhere Zinsen gezahlt werden.
Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch freundlich: Der DAX stieg um 1,41 Prozent auf 22.957,08 Punkte, der TecDAX legte 1,87 Prozent auf 3.480,29 Zähler zu.
Die europäischen Aktienmärkte schlossen zur Wochenmitte im Plus: Der EURO STOXX 50 stieg um gut ein Prozent auf 5.637,68 Punkte.
Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte freundlicher: Der Dow Jones stieg um 0,66 Prozent auf 46.428,45 Punkte, der Nasdaq Composite gewann 0,77 Prozent auf 21.929,83 Zähler.
Die Aktienmärkte in Fernost setzten am Mittwoch zur Erholung an: In Tokio sprang der Nikkei 225 um 2,87 Prozent auf 53.749,42 Punkte, der Shanghai Composite gewann 1,3 Prozent auf 3.931,84 Zähler, der Hang Seng in Hongkong legte 1,09 Prozent auf 25.335,95 Punkte zu. Treiber waren Berichte über einen 15‑Punkte‑Plan der USA zur Beendigung des Iran-Kriegs.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.