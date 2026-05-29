Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Freitag, den 29.05.2026.
Die Rekordjagd an der Wall Street ging gestern weiter. Auch der Dax konnte sich nach einem Gap Close fangen und wieder über 25.000 Punkte laufen. Die Stimmung ist nach wie vor teilweise von extremer Gier geprägt (CNN Fear & Greed). Die Anleger sind größtenteils sehr sorglos unterwegs.
Trotz der steigenden Aktienkurse kamen andere Risikoasstes unter Zugzwang. Bitcoin & Co drifteten abwärts.
Gold und Silber testeten sehr wichtige Supports, konnten sich im Tagesverlauf aber wieder stabilisieren.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Bitcoin (BTCUSD).
BITCOIN läuft in Flagge abwärts
Technische Analyse: Bitcoin (USD) konnte sich nicht über die Oberkante des aktuell aktiven Kanals absetzen. Da BTCUSD aktuell in Richtung der Unterkante driftet, ist eine weitere Verschärfung der Abwärtsbewegung nicht auszuschließen. Wichtig ist nun, dass die Hauptunterstützung zwischen 71.750 und 70.770✅ USD verteidigt werden kann. Erste Widerstände in Form der TGS Glättungslinien warten ab 76.600❌ USD.
🔍 Chicago PMI – Kurzüberblick
Was misst er? Der Chicago PMI misst monatlich die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe der US-Bundesstaaten Illinois, Indiana und Michigan. Er basiert auf den Einschätzungen von ca. 200 Einkaufsmanagern und Geschäftsführern aus der Region – die Autoindustrie spielt dabei eine besonders zentrale Rolle.
Interpretation:
Deutschland: Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Der DAX startete mit Verlusten, pendelte im weiteren Verlauf um die Nulllinie und konnte zwischenzeitlich kurz ins Plus drehen. Am Ende schloss er jedoch 0,34 Prozent tiefer bei 25.092,25 Punkten. Deutlich besser entwickelte sich der TecDAX: Nach einem leicht positiven Auftakt legte er spürbar zu und beendete den Handel mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 4.125 Zählern.
Europa: Die europäischen Börsen standen am Donnerstag unter Druck. Der EURO STOXX 50 eröffnete schwächer, blieb im Verlauf im Minus und schloss 0,25 Prozent tiefer bei 6.055,11 Punkten.
USA: Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag insgesamt freundlich, trotz zwischenzeitlicher Schwankungen. Der Dow Jones startete leicht im Plus, rutschte zunächst ins Minus und wechselte im Verlauf mehrfach die Richtung, bevor er mit einem kleinen Gewinn von 0,05 Prozent bei 50.668,39 Punkten schloss. Der NASDAQ Composite entwickelte sich deutlich stärker: Nach anfänglichen Verlusten drehte er ins Plus und beendete den Handel 0,91 Prozent höher bei 26.917,47 Zählern.
Asien: Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag überwiegend schwach, teilweise mit deutlichen Verlusten. Der Nikkei 225 in Tokio fiel um 0,47 Prozent auf 64.693,12 Punkte. In China konnte sich der Shanghai Composite hingegen leicht behaupten und legte um 0,12 Prozent auf 4.098,64 Zähler zu. Deutlich abwärts ging es in Hongkong, wo der Hang Seng um 1,27 Prozent auf 25.006,16 Punkte nachgab.
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