Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 29.05.2026.

Die Rekordjagd an der Wall Street ging gestern weiter. Auch der Dax konnte sich nach einem Gap Close fangen und wieder über 25.000 Punkte laufen. Die Stimmung ist nach wie vor teilweise von extremer Gier geprägt (CNN Fear & Greed). Die Anleger sind größtenteils sehr sorglos unterwegs.

Trotz der steigenden Aktienkurse kamen andere Risikoasstes unter Zugzwang. Bitcoin & Co drifteten abwärts.

Gold und Silber testeten sehr wichtige Supports, konnten sich im Tagesverlauf aber wieder stabilisieren.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Bitcoin (BTCUSD).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,