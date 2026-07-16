Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 16.07.2026.
Zur Wochenmitte gab es nur wenig Bewegung an den Märkten. Alles geht seitwärts, alles wartet auf die Earnings. Von konjunktureller Seite gab es ebenfalls keine neuen Impulse.
Das Beige Book vom 15.07.2026 zeichnet das Bild einer US‑Wirtschaft mit leichtem Wachstum, hoher Unsicherheit (vor allem wegen des Iran‑Kriegs) und weiterhin moderatem, aber hartnäckigem Inflationsdruck über die Kostenseite. Da spielt der aktuelle Anstieg von Crude Oil & Co natürlich eine Rolle.
Zusammenfassend sahen die Aktienmärkte leichte Schwankungen innerhalb definierter Grenzen.
Edelmetalle handeln nach wie vor mit angezogener Handbremse. Der Bitcoin konnte immerhin mal wieder in Richtung 65.000 USD anziehen. In beiden Asset Klassen ist momentan Geduld gefragt.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf Netflix, Inc. (NFLX).
Weiterer Druck im Wochenchart möglich
Analyse & Kommentar: NFLX läuft in einem intakten Abwärtstrend nach unten. Zuletzt wurde das Tief bei 75,01 USD unterschritten. Aktuell steht zudem ein sehr wichtiger Multi Support bei rund 70✅ US-Dollar zur Disposition. Auf der Oberseite muss die Aktie zunächst über 93❌ USD anziehen, um die Vorherrschaft der Bären zu gefährden.
GDPNow ist ein Modell der Federal Reserve Bank of Atlanta, das eine Echtzeit-Schätzung des BIP-Wachstums für das laufende Quartal der USA liefert.
⚠️ Es handelt sich nicht um eine offizielle Prognose der Atlanta Fed, sondern um eine laufende Schätzung auf Basis verfügbarer Wirtschaftsdaten.
Heute sehen wir einen seitwärts laufenden DAX um 25.000 Punkte, leichte Schwäche in Europa, positive Tech‑Vorgaben aus den USA und klar rote Börsen in Asien.
Deutschland
Der deutsche Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase rund um die 25.000‑Marke. Der DAX schloss zur Wochenmitte bei 24.999,53 Punkten, ein Minus von ‑0,59%, und wird heute Morgen nahezu unverändert um diese Marke indiziert. Der TecDAX beendete den Vortag bei 3.813,13 Punkten mit einem Rückgang von ‑0,89%.
Europa
In der Marktübersicht liegt der Euro Stoxx 50 (Est50) bei 6.266 Punkten, einem Minus von ‑0,2%. Der MSCI World steht weiterhin bei 4.343 Punkten und verliert ‑0,1%, was auf eine allgemein vorsichtige Stimmung an den Weltbörsen hindeutet.
USA
Die US‑Indizes liefern weiterhin freundliche Vorgaben: Der Nasdaq Composite notiert bei 26.269 Punkten und damit +0,6%. Der Dow Jones liegt laut Marktübersicht bei 52.643,56 Punkten, was eine stabile bis leicht positive Tendenz zeigt.
Asien
Asiens Börsen sind heute mehrheitlich im Minus. Schwache Chip‑ und Halbleiterwerte ziehen vor allem den südkoreanischen KOSPI tiefrot nach unten, und auch der japanische Nikkei liegt deutlich im Minus, während andere asiatische Indizes gemischt tendieren.
Globale Top Stories heute (16.07.2026)
Ausverkauf bei Tech‑ und Halbleiteraktien: Gewinnmitnahmen in KI‑ und Chip‑Werten bremsen DAX und belasten besonders KOSPI und Nikkei.
DAX wird kaum verändert erwartet, Analysten sprechen von „richtungsloser Grundtendenz“ und Blick auf die bevorstehende Berichtssaison.
Asiens Börsen mehrheitlich im Minus, Chipwerte wie Intel‑Zulieferer, SK hynix und andere Halbleiteraktien stehen unter Druck.
S&P kappt den Ausblick für die Commerzbank‑Aktie im Zuge der erwarteten UniCredit‑Übernahme, was deutsche Banktitel unter Beobachtung stellt.
EU gibt grünes Licht für die Wegovy‑Pille von Novo Nordisk, ein Meilenstein im GLP‑1‑Markt, die Aktie rückt in den Fokus.
IEA warnt vor neuen Rohstoffrisiken und einem möglichen nächsten Schock an den Rohstoffmärkten.
US‑Militär startet neue Angriffswelle gegen Iran, der Iran‑Krieg bleibt ein zentraler Treiber für Öl‑ und Goldpreise.
Netflix, Siemens Healthineers, ABB, OMV, Alcoa, Intuitive Surgical und weitere Konzerne legen heute Quartalszahlen vor, was neue Impulse für die Märkte liefern kann.
*Diese News wurden mit Unterstützung von KI erstellt und von Menschen final lektoriert
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