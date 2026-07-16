Heute sehen wir einen seitwärts laufenden DAX um 25.000 Punkte, leichte Schwäche in Europa, positive Tech‑Vorgaben aus den USA und klar rote Börsen in Asien.

Deutschland

Der deutsche Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase rund um die 25.000‑Marke. Der DAX schloss zur Wochenmitte bei 24.999,53 Punkten, ein Minus von ‑0,59%, und wird heute Morgen nahezu unverändert um diese Marke indiziert. Der TecDAX beendete den Vortag bei 3.813,13 Punkten mit einem Rückgang von ‑0,89%.

Europa

In der Marktübersicht liegt der Euro Stoxx 50 (Est50) bei 6.266 Punkten, einem Minus von ‑0,2%. Der MSCI World steht weiterhin bei 4.343 Punkten und verliert ‑0,1%, was auf eine allgemein vorsichtige Stimmung an den Weltbörsen hindeutet.

USA

Die US‑Indizes liefern weiterhin freundliche Vorgaben: Der Nasdaq Composite notiert bei 26.269 Punkten und damit +0,6%. Der Dow Jones liegt laut Marktübersicht bei 52.643,56 Punkten, was eine stabile bis leicht positive Tendenz zeigt.

Asien

Asiens Börsen sind heute mehrheitlich im Minus. Schwache Chip‑ und Halbleiterwerte ziehen vor allem den südkoreanischen KOSPI tiefrot nach unten, und auch der japanische Nikkei liegt deutlich im Minus, während andere asiatische Indizes gemischt tendieren.

Globale Top Stories heute (16.07.2026)

Ausverkauf bei Tech‑ und Halbleiteraktien: Gewinnmitnahmen in KI‑ und Chip‑Werten bremsen DAX und belasten besonders KOSPI und Nikkei.

DAX wird kaum verändert erwartet, Analysten sprechen von „richtungsloser Grundtendenz“ und Blick auf die bevorstehende Berichtssaison.

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus, Chipwerte wie Intel‑Zulieferer, SK hynix und andere Halbleiteraktien stehen unter Druck.

S&P kappt den Ausblick für die Commerzbank‑Aktie im Zuge der erwarteten UniCredit‑Übernahme, was deutsche Banktitel unter Beobachtung stellt.

EU gibt grünes Licht für die Wegovy‑Pille von Novo Nordisk, ein Meilenstein im GLP‑1‑Markt, die Aktie rückt in den Fokus.

IEA warnt vor neuen Rohstoffrisiken und einem möglichen nächsten Schock an den Rohstoffmärkten.

US‑Militär startet neue Angriffswelle gegen Iran, der Iran‑Krieg bleibt ein zentraler Treiber für Öl‑ und Goldpreise.

Netflix, Siemens Healthineers, ABB, OMV, Alcoa, Intuitive Surgical und weitere Konzerne legen heute Quartalszahlen vor, was neue Impulse für die Märkte liefern kann.

*Diese News wurden mit Unterstützung von KI erstellt und von Menschen final lektoriert