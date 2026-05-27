Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 27.05.2026.

Am Dienstag mussten die Aktienmärkte den euphorischen Wochenstart verarbeiten. Nach wie vor halten sich die Indizes auf sehr hohem Niveau, wobei die Wall Street neue Rekorde verzeichnen konnte. Der heimische DAX nimmt das Allzeithoch von Mitte Januar ins Visier.

Die Aussicht auf ein belastbares Abkommen zwischen USA und Iran drückte den Ölpreis unter 100 USD. Die Renditen 10jähriger Staatsanleihen in den USA, EU und Deutschland waren schon Mitte letzter Woche in eine Abwärtskorrektur gegangen.

Unterm Strich nimmt der Markt im Moment eine Abkühlung des zuletzt heissen Inflationsdrucks wahr.

Edelmetalle und Cryptos gingen gestern seitwärts-abwärts. Hier stehen die Zeichen weiterhin auf moderater Korrektur.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Dollar/Yen (USDJPY).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,