Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 27.05.2026.
Am Dienstag mussten die Aktienmärkte den euphorischen Wochenstart verarbeiten. Nach wie vor halten sich die Indizes auf sehr hohem Niveau, wobei die Wall Street neue Rekorde verzeichnen konnte. Der heimische DAX nimmt das Allzeithoch von Mitte Januar ins Visier.
Die Aussicht auf ein belastbares Abkommen zwischen USA und Iran drückte den Ölpreis unter 100 USD. Die Renditen 10jähriger Staatsanleihen in den USA, EU und Deutschland waren schon Mitte letzter Woche in eine Abwärtskorrektur gegangen.
Unterm Strich nimmt der Markt im Moment eine Abkühlung des zuletzt heissen Inflationsdrucks wahr.
Edelmetalle und Cryptos gingen gestern seitwärts-abwärts. Hier stehen die Zeichen weiterhin auf moderater Korrektur.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Dollar/Yen (USDJPY).
Dollar / Yen noch steigend ausgerichtet
Technische Analyse:Die Trendausrichtung ist aufwärts intakt. Es bildet sich allerdings eine Keilformation. Im Falle eines neuen Jahreshochs muss zudem mit einer negativen Divergenz beim RSI gerechnet werden.
🔍 Rohöllagerbestände (EIA / API)
Was wird gemessen? Die Rohöllagerbestände beschreiben die gewerblichen Ölreserven der Vereinigten Staaten in Millionen Barrel.
Veröffentlichung:
Beide berichten über Veränderungen der US-Rohölbestände, Benzinbestände und Destillatbestände.
Deutschland: Am Dienstag geriet der deutsche Aktienmarkt unter Druck. Der DAX startete schwächer, weitete seine Verluste im Verlauf moderat aus und schloss 0,8 Prozent tiefer bei 25.184,89 Punkten. Ähnlich verlief der Handel im TecDAX, der ebenfalls nachgab und den Tag mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 4.064 Zählern beendete.
Europa: Am Dienstag agierten Anleger an den europäischen Börsen zurückhaltend. Der EURO STOXX 50 rutschte nach leichten Anfangsverlusten weiter ab und schloss schließlich 1,18 Prozent tiefer bei 6.064,15 Punkten.
USA: Nach dem Memorial-Day-Wochenende ist die Wall Street mit uneinheitlicher Tendenz in die verkürzte Woche gestartet. Der Dow Jones drehte nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und schloss schließlich 0,23 Prozent tiefer bei 50.461,68 Punkten. Der NASDAQ Composite dagegen blieb nach festem Start im Plus, markierte im Verlauf ein weiteres Rekordhoch und ging mit einem Zuwachs von 1,19 Prozent bei 26.565,18 Zählern aus dem Handel.
Asien: Die Aktienmärkte in Asien tendierten am Dienstag leicht schwächer. Der Nikkei 225 verlor 0,25 Prozent auf 64.996,09 Punkte, der Shanghai Composite gab 0,17 Prozent auf 4.145,37 Zähler nach, und der Hang Seng schloss minimal 0,03 Prozent tiefer bei 25.599,45 Punkten.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.