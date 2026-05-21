Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 21.05.2026.
Die Zahlen von NVIDIA, die after hours kamen, sind stark ausgefallen. Das Wachstum bei Rechenzentren ist weiter dynamisch. However, die Aktie zollt den hohen Notierungen Respekt und kam gestern trotz guter Zahlen und solidem Ausblick nicht vom Fleck.
Das letzte Sitzungsprotokoll der US Notenbank FED zeigt zudem, dass der Inflationsdruck zugenommen hat. Zinssenkungen wurden nicht diskutiert.
Auf dem Kalender warten heute weitere wichtige Daten. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitenden Gewerbe und Services sind bedeutsam.
Zum Start des Handelstages ist es relativ ruhig. Die Bewegungen in Aktien und Cryptos sind überschaubar. Gold und Silber versuchen eine Stabilisierung nach den letzten Tagen, die von Verkaufsdruck gekennzeichnet waren.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ 100 (NAS100).
NAS100 mit taktischer SKS
Technische Analyse: Taktisch könnte der NAS100 eine SKS-Umkehr bauen. Achten Sie auf einen klaren Bruch der Nackenlinie bei rund 28.560 Punkte. Im TGS Setup bildet sich ein Counter Trend Setup Short. Unterstützungen warten bei 29.138✅ und 28.925 Punkten. Oberhalb des Tops❌ wäre das potenzielle Short-Setup invalidiert.
🔍Der Philadelphia Fed Manufacturing Index ist ein bedeutender Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. Seine Relevanz ergibt sich aus mehreren Aspekten:
Wirtschaftlicher Indikator:
Der Index misst monatlich die Geschäftsbedingungen im produzierenden Gewerbe der Bundesstaaten Pennsylvania, New Jersey und Delaware. Werte über 0 signalisieren Wachstum, während Werte unter 0 auf eine Kontraktion hinweisen. Dies gibt Aufschluss über die Gesundheit des regionalen und potenziell auch des nationalen Wirtschaftswachstums.
Frühwarnsystem für nationale Trends:
Obwohl der Index regional begrenzt ist, wird er oft als Indikator für die gesamte US-Wirtschaft betrachtet. Er kann frühe Hinweise auf Veränderungen in nationalen Wirtschaftskennzahlen wie dem ISM Manufacturing Index oder dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) liefern.
Deutschland: Zur Wochenmitte präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt erholt. Der DAX drehte nach einem schwachen Start ins Plus und schloss 1,38 Prozent höher bei 24.737,24 Punkten. Auch der TecDAX machte seine Anfangsverluste wett und beendete den Handelstag mit einem Gewinn von 1,38 Prozent auf 3.954,89 Zähler.
Europa: An den europäischen Börsen überwog zur Wochenmitte die Kauflaune. Der EURO STOXX 50 trat zwar zunächst auf der Stelle, drehte dann aber nach oben und schloss mit einem kräftigen Plus von 2,09 Prozent bei 5.973,56 Punkten. Die Grundstimmung bleibt wegen hartnäckiger Inflation, steigender Energiepreise und des hohen Zinsniveaus gedämpft.
USA: Zur Wochenmitte legten die US-Aktienmärkte deutlich zu. Der Dow Jones schloss 1,31 Prozent höher bei 50.009,78 Punkten, der NASDAQ Composite gewann 1,54 Prozent auf 26.270,36 Zähler. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen die nachbörslich erwarteten Quartalszahlen und der Ausblick des Chipriesen NVIDIA.
Asien: In Asien präsentieren sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich. Der Nikkei 225 in Tokio legt zeitweise deutlich zu und gewinnt auf 61.965,14 Punkte. Der Shanghai Composite bewegt sich dagegen kaum vom Fleck und notiert mit 4.162,37 Zählern nahezu auf Vortagsniveau. Auch der Hang Seng in Hongkong pendelt mit 25.648,28 Punkten um die Nulllinie. Impulse liefern Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs sowie besser als erwartete Geschäftszahlen von NVIDIA.
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