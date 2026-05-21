Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 21.05.2026.

Die Zahlen von NVIDIA, die after hours kamen, sind stark ausgefallen. Das Wachstum bei Rechenzentren ist weiter dynamisch. However, die Aktie zollt den hohen Notierungen Respekt und kam gestern trotz guter Zahlen und solidem Ausblick nicht vom Fleck.

Das letzte Sitzungsprotokoll der US Notenbank FED zeigt zudem, dass der Inflationsdruck zugenommen hat. Zinssenkungen wurden nicht diskutiert.

Auf dem Kalender warten heute weitere wichtige Daten. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitenden Gewerbe und Services sind bedeutsam.

Zum Start des Handelstages ist es relativ ruhig. Die Bewegungen in Aktien und Cryptos sind überschaubar. Gold und Silber versuchen eine Stabilisierung nach den letzten Tagen, die von Verkaufsdruck gekennzeichnet waren.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ 100 (NAS100).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,