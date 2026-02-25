Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 25.02.2026.

Es schaukelt sich weiter zurecht. Die Märkte verlaufen dabei aber weiterhin sehr klar nach Technik. Natürlich müssen wir abwarten, wie die Sache mit Trump und dem Supreme Court weiter- bzw. ausgeht. Hier herrscht auch nach einem Jahr Zoll-Zirkus keine klare Sicht.

So gingen die großen Aktienindizes dann auch gestern eher in die Seite. Die Rekordstände bleiben in Sicht. Es fehlt jedoch der Schwung. Die Anleger erhoffen sich weitere Impulse heute after market close. Dann kommen die Earnings vom teuersten Unternehmen der Welt. NVIDIA Corp wird mit Spannung erwartet.

Gold und Silber präsentierten sich konstruktiv. Das ist auch meine aktuelle Einschätzung für den Bitcoin. BTCUSD könnte durchaus an einem temporären Comeback werkeln... Auch wenn der Push momentan noch nicht ausgeprägt ist.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Aktie von NVIDIA (NVDA.US_24).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen