Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 25.02.2026.
Es schaukelt sich weiter zurecht. Die Märkte verlaufen dabei aber weiterhin sehr klar nach Technik. Natürlich müssen wir abwarten, wie die Sache mit Trump und dem Supreme Court weiter- bzw. ausgeht. Hier herrscht auch nach einem Jahr Zoll-Zirkus keine klare Sicht.
So gingen die großen Aktienindizes dann auch gestern eher in die Seite. Die Rekordstände bleiben in Sicht. Es fehlt jedoch der Schwung. Die Anleger erhoffen sich weitere Impulse heute after market close. Dann kommen die Earnings vom teuersten Unternehmen der Welt. NVIDIA Corp wird mit Spannung erwartet.
Gold und Silber präsentierten sich konstruktiv. Das ist auch meine aktuelle Einschätzung für den Bitcoin. BTCUSD könnte durchaus an einem temporären Comeback werkeln... Auch wenn der Push momentan noch nicht ausgeprägt ist.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Aktie von NVIDIA (NVDA.US_24).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
NVIDIA vor den Earnings unentschlossen
Technische Analyse: NVIDIA geht seit Ende Juli in einem überschaubaren Korridor in die Seite. Einmal abgesehen vom kurzen Schub auf das Rekordhoch bei 212 USD, handelte der Tech-Gigant zwischen 170 und 195 US-Dollar. Aktuell steht erneut die Oberkante dieser Range im Fokus, die zudem von einer interessanten Abwärtstrendlinie verdichtet wird. Ein klarer Anstieg könnte Schub erzeugen, der NVDA bis zu den folgenden Orientierungsmarken bei 201❌ - 208 USD schiebt. Ein Reversal und Bruch der angeführten Supportzone zwischen 175 und 170✅ USD werte ich kritisch.
🔍Der vom Marktforschungsinstitut GfK erhobene Konsumklimaindex misst, wie zuversichtlich deutsche Verbraucher die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung einschätzen und dient als vorlaufender Indikator für die privaten Konsumausgaben. Grundlage sind monatliche Befragungen von rund 2.000 Personen, in denen sie u. a. ihre Erwartungen zur allgemeinen Wirtschaftslage und zu den eigenen Finanzen schildern.
Der DAX eröffnete leicht im Minus, schwankte im Tagesverlauf zwischen Nulllinie und Verlustzone und schloss schließlich nahezu unverändert mit einem Mini-Minus von 0,02 Prozent bei 24.896,25 Punkten, womit die Marke von 25.000 Zählern erneut verfehlt wurde. Der TecDAX drehte nach schwächerem Start ins Plus und beendete den Handel 0,77 Prozent höher bei 3.718,09 Punkten.
Der EURO STOXX 50 hat sich am Dienstag nur leicht bewegt und in einer engen Spanne rund um seinen Vortagesschluss notiert, letztlich schloss er 0,19 Prozent höher bei 6.125,83 Punkten.
Der Dow Jones legte nach einem Start knapp an der Nulllinie im Verlauf spürbar zu und schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,81 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite stieg um 1,04 Prozent auf 22.863,68 Zähler, nachdem er nur minimal im Plus in den Handel gegangen war.
Der Nikkei 225 in Tokio legte nach der Feiertagspause um 0,87 Prozent auf 57.321,09 Punkte zu und machte damit Verluste der Vorwoche wett. Auch der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verzeichnete Zugewinne und stieg um 0,87 Prozent auf 4.117,41 Zähler. Der Hang Seng hingegen verlor 1,82 Prozent auf 26.590,32 Punkte.
Werden Sie aktiver Trader und erhalten Sie KOSTENLOS Zugriff auf die Daily Guard + Area
Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste, welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.