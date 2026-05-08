Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 08.05.2026.

Wir gehen mit einer nach wie vor starken Wall Street in den letzten Tag der Handelswoche. Nasdaq & Co feuern weiter aus allen Rohren und heizen die KI-Rally erneut an.

Hier ein paar nette Fakten zur Rally der letzten Wochen (seit den jüngsten Tiefs):

GOOG 47,18%

AMZN 39,88%

AVGO 50,94%

NVDA 31,99%

QCOM 80,79%

AMD 128,77%

Also, alles normal an der Wall Street. Die CAPEX-Story geht weiter und befeuert insbesondere die großen Techwerte in den USA aber auch in Asien.

Ansonsten... denken Sie heute an den großen Arbeitsmarktbericht in den USA. Um 14:30 Uhr kommen die Daten.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den APPLE CFD (AAPL.US_24).

300 US-Dollar als nächstes Ziel?Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,