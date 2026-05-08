Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Freitag, den 08.05.2026.
Wir gehen mit einer nach wie vor starken Wall Street in den letzten Tag der Handelswoche. Nasdaq & Co feuern weiter aus allen Rohren und heizen die KI-Rally erneut an.
Hier ein paar nette Fakten zur Rally der letzten Wochen (seit den jüngsten Tiefs):
Also, alles normal an der Wall Street. Die CAPEX-Story geht weiter und befeuert insbesondere die großen Techwerte in den USA aber auch in Asien.
Ansonsten... denken Sie heute an den großen Arbeitsmarktbericht in den USA. Um 14:30 Uhr kommen die Daten.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den APPLE CFD (AAPL.US_24).
APPLE ging zuletzt aus einem Dreieck
Technische Analyse: APPLE ging zuletzt aus einem Dreieck und markierte frische Tops. Support bietet die Dreieckskante bei 269 USD. Auf der Oberseite warten weitere Ziele zwischen 296 und vorerst 302 USD. Im TGS Setup sind Trend Folge und Thermo Sensor steigend unterwegs. Der robuste PowerBoost Long (TS / 62,11) sollte die Aktie zunächst stabil halten. Auf dem aktuellen Niveau ist die Apple allerdings kein Selbstläufer mehr, da die Intraday-Indikatoren bereits arg überhitzt sind. Augenmaß...
🔍Die durchschnittlichen Stundenlöhne erfassen die Veränderung des durchschnittlichen Grundstundenlohns in verschiedenen Branchen der US-Wirtschaft und geben Aufschluss über das allgemeine Lohnwachstum der Erwerbsbevölkerung. Sie sind ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung, da steigende Löhne in der Regel auf eine stärkere Kaufkraft hinweisen, was den Konsum – einen zentralen Wachstumstreiber der Volkswirtschaft – ankurbelt.
Bedeutung der durchschnittlichen Stundenlöhne:
Wirtschaftswachstum: In der Regel steigen die Löhne im Einklang mit einem wachsenden Wirtschaftsumfeld. Gleichzeitig können höhere Löhne auf einen Fachkräftemangel in bestimmten Branchen hindeuten.
Inflationsindikator: Für die Federal Reserve sind die durchschnittlichen Stundenlöhne ein entscheidender Faktor bei der Einschätzung zukünftiger Inflationsentwicklungen.
Detaillierte Analyse: Vertiefte Informationen zur Lohnentwicklung in den USA finden sich in Tabelle B-3 des offiziellen Arbeitsmarktberichts.
Dow Jones Industrial Average beendete den Handel bei 49.596,97 Punkten, ein Rückgang um 313,62 Punkte bzw. 0,63 Prozent.
Nikkei 225 schloss bei 63.028,48 Punkten, ein kräftiges Plus von 3.515,36 Punkten bzw. 5,91 Prozent.
Globale Top Stories
DAX verliert die Marke von 25.000 Punkten deutlich aus dem Blick und rutscht auf 24.663,61 Punkte ab (‑1,02%), belastet von Gewinnmitnahmen und geopolitischen Risiken.
An der Wall Street gibt der Dow Jones nach starkem Lauf um 0,63% auf 49.596,97 Punkte nach; Anleger nutzen Quartalszahlen und Unsicherheit im Nahen Osten für Positionsreduzierungen.
In Japan sorgt eine starke Erholungsbewegung für einen Kurssprung: Der Nikkei 225 steigt um 5,91% auf 63.028,48 Punkte und markiert damit ein sehr dynamisches Tagesplus.
Neue Spannungen im Nahen Osten drücken weltweit auf die Stimmung, erhöhen jedoch die Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen wie Gold und Staatsanleihen.
Quartalszahlen großer Unternehmen (u. a. aus Konsumgüter‑, Tech‑ und Industriebranchen) prägen den Handelstag; Titel wie Henkel im DAX zählen zeitweise zu den Gewinnern, während zyklische Werte stärker schwanken.
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