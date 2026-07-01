Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 01.07.2026.

Der freundliche Tenor setzte sich am letzten Handelstag des zweiten Quartals fort. Dax, Dow und Co. konnten sich aufwärts entwickeln. Die Rekordstände bleiben damit in Reichweite.

Im Großen und Ganzen laufen die Märkte im Moment solide nach Fahrplan.

Das betrifft auch Gold, Silber und die Kryptowerte. Hier konkretisiert sich die Korrektur, auch wenn eine Bodenbildung noch auf sich warten lässt.

Spannend wird die Lage jetzt auch am Energiemarkt. Rohöl hat nach Aktivierung eines Dreiecks signifikant korrigiert. Auf Sicht der kommenden Tage könnten Gegenbewegungen laufen.

Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf CRUDE OIL (SPOTCRUDE).