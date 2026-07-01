Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 01.07.2026.
Der freundliche Tenor setzte sich am letzten Handelstag des zweiten Quartals fort. Dax, Dow und Co. konnten sich aufwärts entwickeln. Die Rekordstände bleiben damit in Reichweite.
Im Großen und Ganzen laufen die Märkte im Moment solide nach Fahrplan.
Das betrifft auch Gold, Silber und die Kryptowerte. Hier konkretisiert sich die Korrektur, auch wenn eine Bodenbildung noch auf sich warten lässt.
Spannend wird die Lage jetzt auch am Energiemarkt. Rohöl hat nach Aktivierung eines Dreiecks signifikant korrigiert. Auf Sicht der kommenden Tage könnten Gegenbewegungen laufen.
Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf CRUDE OIL (SPOTCRUDE).
Crude Oil erreicht Support um 70 USD
Analyse & Kommentar: Crude Oil triggerte bei rund 91 USD ein Dreieck nach unten. Es folgten schnelle und klare Verluste, die das schwarze Gold aktuell auf den Ausgangspunkt vor dem Irankrieg zurück bringt. Achten Sie auf das Gap bei 67,88 USD sowie die Anlaufmarke bei 65,74 USD. Widerstand wartet bei 76,79 USD.
Der ISM Manufacturing PMI (EMI für das verarbeitende Gewerbe) ist ein monatlicher Konjunkturindikator des Institute for Supply Management (ISM). Er misst die wirtschaftliche Aktivität im US-Industriesektor auf Basis von Befragungen unter ca. 400 Einkaufsmanagern aus 18 Branchen (gewichtet nach BIP-Beitrag).
Kurz gesagt: Der ISM ist einer der wichtigsten US-Frühindikatoren überhaupt – heute bei den Daten also genau hinschauen. 👀
Heute sieht es nach einem insgesamt stabilen, leicht positiven Handelstag aus: Der DAX pendelt um 25.000 Punkte, Europa und USA haben solide Vorgaben geliefert, Asien überwiegend Gewinne.
Deutschland
Der DAX schloss gestern mit einem Plus von 1,5 Prozent bei 24.995,81 Punkten und wird für heute knapp über 25.000 Punkten indiziert. Der TecDAX legte minimal um 0,02 Prozent auf 3.849,57 Zähler zu, nach zwischenzeitlichen Ausschlägen nach oben und unten.
Europa
Der Euro Stoxx 50 notiert laut Marktübersicht bei 6.328 Punkten, was einem Tagesplus von 1,6 Prozent entspricht. Damit zeigt sich Europa klar im Gewinnbereich und liefert freundliche Vorgaben für den Handel.
USA
Der Nasdaq Composite steht bei 26.214 Punkten mit einem Plus von 1,5 Prozent und stützt die globale Tech‑Stimmung. Der Dow Jones liegt bei 52.290,86 Punkten und signalisierte zuletzt ebenfalls einen soliden Aufwärtstrend.
Asien
In Asien verzeichnet der Nikkei 225 Zugewinne, während der südkoreanische Kospi nach seinem Höhenflug etwas nachgibt. Insgesamt meldet finanzen.net für die Region „mehrheitlich Gewinne“, was den globalen Risikoappetit unterstützt.
Globale Top Stories heute
DAX vor stabilem Auftakt um 25.000 Punkte, nach starkem Vortag bleibt die runde Marke ein wichtiger psychologischer Bereich.
OpenAI und Broadcom stellen „Jalapeño“, einen eigenen KI‑Chip, vor, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu verringern.
Mehrere Unternehmen wie Netflix, Alcoa und ABB stehen vor der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen, was für Bewegung in einzelnen Sektoren sorgen kann.
Rohstoffe wie Öl und Gold erleben das schwächste Quartal seit Jahren, laut Analyse zum „großen Ausverkauf“.
Analysten diskutieren eine mögliche Bodenbildung des Bitcoin im Bereich 40.000 bis 44.000 US‑Dollar.
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