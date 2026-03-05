Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 05.03.2026.

Es ruckelt sich ein wenig zurecht an den Märkten. Seit dem scharfen Rücksetzer am Dienstag versuchen DAX & Co etwas stabiler zu handeln. Wichtig ist, wie die globalen Indizes die gesamte Woche beenden.

Es ist durchaus denkbar, dass wir vor dem Wochenende wieder Druck bekommen. In Phasen geopolitischer Krisen werden Risikoanlagen oftmals getrimmt, wenn der Handel in die Pause bis Montag geht.

Unterm Strich könnten wir auch heute einen nervösen Handel innerhalb der übergeordneten Nachrichtenlage bekommen. Da hilft es nur, auf Sicht zu fahren.

Auch in Rohstoffen wie Energies und Edelmetallen sehen wir ordentliche Schwankungen.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ100 CFD (NAS100).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen