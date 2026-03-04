Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 04.03.2026.

Mit rund 1000 Punkte Abwärtsschub stach der DAX am Dienstag aus der Schar der globalen Indizes hervor. Die hohe Volatilität und Angstprämie für Öl und Gas drücken den heimischen Leitindex, der sich allerdings gegen Toresschluss etwas befestigen konnte.

Ansonsten bleiben die Aktienmärkte allerdings im Moment in einem Status des Abwartens. Ölaktien sind sehr stark gelaufen. Diese Sektoren stützen den S&P 500 Index, der nach wie vor auf recht hohem Niveau handelt.

Gold, Silber und der Bitcoin handelten gestern weitestgehend stabil. Neue Rekorde gab es bei Edelmetallen nicht.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NIKKEI CFD (JPN225).



