Mit rund 1000 Punkte Abwärtsschub stach der DAX am Dienstag aus der Schar der globalen Indizes hervor. Die hohe Volatilität und Angstprämie für Öl und Gas drücken den heimischen Leitindex, der sich allerdings gegen Toresschluss etwas befestigen konnte.
Ansonsten bleiben die Aktienmärkte allerdings im Moment in einem Status des Abwartens. Ölaktien sind sehr stark gelaufen. Diese Sektoren stützen den S&P 500 Index, der nach wie vor auf recht hohem Niveau handelt.
Gold, Silber und der Bitcoin handelten gestern weitestgehend stabil. Neue Rekorde gab es bei Edelmetallen nicht.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NIKKEI CFD (JPN225).
NIKKEI bremst im Zielbereich
Technische Analyse: Der NIKKEI in Japan markierte zuletzt ein Top in meinem ausgewiesenen Widerstandsbereich zwischen 55.000 und 59.000 Punkten. Dabei sind sowohl im Wochen- als auch im Tageschart negative Divergenzen entstanden. Konsequenterweise müssen wir weitere Abverkäufe auf der Rechnung haben. Unterhalb der 20-Tagelinie (57.125❌) bleibt das Bild angeschlagen. Ersten Support sehe ich bei rund 52.600✅ Zählern.
🔍Das Beige Book ist ein Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve, der achtmal jährlich, jeweils zwei Wochen vor den Sitzungen des geldpolitischen Ausschusses (FOMC), veröffentlicht wird. Es basiert auf qualitativen Informationen, die aus allen zwölf Fed-Distrikten durch Befragungen von Firmenchefs, Bankdirektoren, Ökonomen und weiteren Marktteilnehmern gesammelt werden. Der Bericht liefert damit einen aktuellen, regional differenzierten Überblick zur Wirtschaftslage der USA, wobei Themen wie Geschäftstätigkeit, Beschäftigung, Preise und branchenspezifische Entwicklungen beleuchtet werden.
Der deutsche Aktienmarkt blieb auch am Dienstag klar im Rückwärtsgang. Der DAX weitete seine Verluste nach schwachem Start deutlich aus, rutschte im Verlauf unter die Marke von 24.000 Punkten und markierte ein Tagestief bei 23.601,11 Zählern, bevor er 3,44 Prozent tiefer bei 23.790,65 Punkten aus dem XETRA-Handel ging. Der TecDAX stand ebenfalls unter Druck und schloss 2,81 Prozent im Minus bei 3.617,31 Punkten.
Europas Aktienmärkte standen am Dienstag massiv unter Druck. Der EURO STOXX 50 baute seine Verluste im Tagesverlauf aus und schloss 3,59 Prozent tiefer bei 5.771,73 Punkten, was in etwa dem Niveau von Ende des Vorjahres entspricht.
Die Wall Street ist am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Der Dow Jones blieb nach schwachem Auftakt im roten Bereich und schloss 0,83 Prozent tiefer bei 48.501,27 Punkten, während der NASDAQ Composite 1,02 Prozent auf 22.516,69 Zähler nachgab.
Die Leitbörsen in Asien setzten am Dienstag ihre Talfahrt fort. In Tokio verlor der Nikkei 225 weitere 3,06 Prozent auf 56.279,05 Punkte, während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 1,43 Prozent auf 4.122,68 Zähler nachgab und der Hang Seng in Hongkong 1,12 Prozent auf 25.768,08 Punkte einbüßte.
