Die Nervosität an den Finanzmärkten ist hoch. Die Angriffe Israels und der USA auf Iran zeigen Wirkung. Besonders hart erwischt es zur Stunde den heimischen Dax.

Die Preisaufschläge im Cude Oil und LNG führen aktuell zu einem veritablen Rücksetzer im Deutschen Leitindex. Hinzu kommt, dass der DAX zuletzt aus einem Keil nach unten ausgebrochen ist. Die nächste relevante Haltemarke wartet bei 24.266 Punkten und könnte heute in den Fokus rücken. Auch die US Börse stehen vorbörslich unter Druck.

Edelmetalle bleiben als sicherer Hafen gefragt. Im Detail prüfen wir die Lage im Gold im Artikel auf TradingView.

Der Bitcoin geht seitwärts auf einem vernünftigen Niveau. Hier kann sich die Lage allerdings auch erneut eintrüben. Augenmaß ist wichtig...

Im Chart of the Day schauen wir heute kurz auf den Bitcoin CFD (BTCUSD).



