Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 03.03.2026.
Die Nervosität an den Finanzmärkten ist hoch. Die Angriffe Israels und der USA auf Iran zeigen Wirkung. Besonders hart erwischt es zur Stunde den heimischen Dax.
Die Preisaufschläge im Cude Oil und LNG führen aktuell zu einem veritablen Rücksetzer im Deutschen Leitindex. Hinzu kommt, dass der DAX zuletzt aus einem Keil nach unten ausgebrochen ist. Die nächste relevante Haltemarke wartet bei 24.266 Punkten und könnte heute in den Fokus rücken. Auch die US Börse stehen vorbörslich unter Druck.
Edelmetalle bleiben als sicherer Hafen gefragt. Im Detail prüfen wir die Lage im Gold im Artikel auf TradingView.
Der Bitcoin geht seitwärts auf einem vernünftigen Niveau. Hier kann sich die Lage allerdings auch erneut eintrüben. Augenmaß ist wichtig...
Im Chart of the Day schauen wir heute kurz auf den Bitcoin CFD (BTCUSD).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
BITCOIN könnte Dreieck nach oben triggern...Fokus!
Technische Analyse: Der BITCOIN verläuft in größeren Schwüngen, die seit dem 24.02. als ansteigendes Dreieck betrachtet werden können. Wichtig wäre nun, dass BTC über die obere Triggerlinie anzieht und diese auch verteidigen kann. In diesem Fall rechne ich mit Schub bis vorerst 73.000 USD. Auf der Unterseite müssen die beiden TGS Glättungslinien um 66.200 US-Dollar gehalten werden. Der Thermo Sensor bringt sich in Stellung. Sehr interessant...
🔍Das American Petroleum Institute (API) veröffentlicht wöchentlich Daten zu den Veränderungen der US-Rohöllagerbestände, Benzinbestände und Destillatbestände. Diese Zahlen geben einen aktuellen Überblick darüber, wie viel Rohöl, Benzin und Destillate in den USA auf Lager sind. Die API-Daten sind ein wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Ölnachfrage und werden von Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt.
Zum Wochenstart rutschte der deutsche Aktienmarkt spürbar ab. Der DAX fiel nach schwachem Auftakt dauerhaft ins Minus und schloss 2,56 Prozent tiefer bei 24.638 Punkten, klar unter der Marke von 25.000 Zählern. Der TecDAX gab ebenfalls deutlich nach und beendete den Tag 1,74 Prozent leichter bei 3.721,86 Zählern.
Zum Start in den Börsenmonat März haben Europas Aktienmärkte spürbar Federn lassen müssen. Der EURO STOXX 50 blieb nach schwachem Auftakt den gesamten Handel über in der Verlustzone und schloss 2,47 Prozent tiefer bei 5.987,02 Punkten.
Zum Wochenbeginn präsentierten sich die US-Börsen uneinheitlich. Der Dow Jones schloss 0,15 Prozent tiefer bei 48.904,78 Punkten, während der NASDAQ Composite dank solider Tech-Nachfrage 0,36 Prozent auf 22.748,86 Zähler zulegen konnte.
Zum Wochenauftakt gerieten die wichtigsten Börsen in Fernost spürbar unter Druck. In Tokio gab der Nikkei 225 um 1,35 Prozent auf 58.057,24 Punkte nach, der Hang Seng in Hongkong verlor 2,14 Prozent auf 26.059,85 Zähler. Gegen den Trend legte der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 0,47 Prozent auf 4.182,59 Punkte zu.
Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Die Inhalte unserer Webseite und unserer Kommunikation sind nicht als Finanzberatung, Anlageberatung oder andere verlässliche Beratung gedacht und dürfen auch nicht als solche betrachtet werden. Keine auf der Website wiedergegebene Meinung stellt eine Empfehlung seitens Pepperstone oder seitens des Autors dar, nach der eine bestimmte Anlage, Transaktion oder Anlagestrategie oder ein bestimmtes Wertpapier für eine bestimmte Person geeignet wäre.
Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste, welche Sie entweder direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung, die Sie auf Grundlage einer auf dieser Webseite enthaltenen Informationen getroffen haben, erleiden. Diese Website kann Graphiken enthalten, die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments und/oder Schätzungen und Prognosen abbilden. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu.