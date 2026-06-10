Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 10.06.2026.

Das Fahrwasser für Aktien blieb auch gestern eher unruhig. Die moderate Korrektur, die sich seit den jüngsten Rekordmarken abzeichnet, schreitet voran. Dabei gehe ich im Moment noch davon aus, dass lediglich der Rallyschub seit Ende März korrigiert wird, sofern die relevanten Fibonaccimarken in den großen Indizes gehalten werden.

Diese sind:

US500 > 6.968 - 6.813

NAS100 > 26.775 - 25.831

JPN225 > 59.574 - 57.402

GER40 > 23.649 - 23.224

Wir schauen im Live-Webinar heute Abend auf die Lage im Deutschen Aktienindex DAX (GER40). Wir starten am Mittwoch, den 10.06.2026 um 19 Uhr.

Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung.

Gold, Silber und Kryptowerte stecken ebenfalls in Abwärtsbewegungen, die ich als etwas schärfer einordne.

Spannend wird es nun auch im Crude Oil.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf Crude Oil (SPOTCRUDE).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,