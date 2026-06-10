Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 10.06.2026.
Das Fahrwasser für Aktien blieb auch gestern eher unruhig. Die moderate Korrektur, die sich seit den jüngsten Rekordmarken abzeichnet, schreitet voran. Dabei gehe ich im Moment noch davon aus, dass lediglich der Rallyschub seit Ende März korrigiert wird, sofern die relevanten Fibonaccimarken in den großen Indizes gehalten werden.
Diese sind:
Wir schauen im Live-Webinar heute Abend auf die Lage im Deutschen Aktienindex DAX (GER40). Wir starten am Mittwoch, den 10.06.2026 um 19 Uhr.
Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung.
Gold, Silber und Kryptowerte stecken ebenfalls in Abwärtsbewegungen, die ich als etwas schärfer einordne.
Spannend wird es nun auch im Crude Oil.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf Crude Oil (SPOTCRUDE).
Relevante Supports im Crude Oil unter Druck
Technische Analyse: CRUDE OIL gerät technisch unter Druck. Das schwarze Gold handelte seit Anfang März in einer breiten Zone, die sich zuletzt zu einem Dreieck konzentriert hat. Die Unterkante dieser Chartformation steht aktuell unter Druck. Bei einem Bruch rechne ich mit weiteren Kursverlusten bis zunächst 82,59 USD✅ (HSD-1). Widerstand wartet bei rund 100❌ US-Dollar.
Der Der Verbraucherpreisindex (VPI, CPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung anhand eines repräsentativen Warenkorbs, der die typischen Ausgaben eines US-Haushalts für Güter und Dienstleistungen widerspiegelt. Er ist der zentrale Indikator für die Inflationsrate in den USA.
Die Kernrate (Core CPI) schließt Energie- und Lebensmittelpreise aus – da diese besonders stark schwanken
Am 09.06.2026 setzte sich das nervöse Umfeld fort: Europa schloss erneut schwächer, während die USA leicht zulegen konnten und Asien deutlich im Plus lag.
Deutschland / Europa
DAX schloss bei 24.433,06 Punkten, ein Minus von 0,74% gegenüber dem Vortag (24.616,22).
MDAX und TecDAX lagen ebenfalls im Minus (jeweils etwa −1,5%), womit Europa insgesamt einen weiteren schwachen Tag verzeichnete.
USA
S&P 500 schloss bei 7.386,65 Punkten, ein Rückgang von 0,26%; damit endete die Sitzung leicht im Minus, nicht im Plus.
Die Nasdaq gab ebenfalls nach (Beispiel Nasdaq Composite: minus rund 1,0% auf 25.678,82), während der Dow Jones nur moderat verlor.
Asien
Nikkei 225 schloss bei 65.416,63 Punkten, ein Plus von rund 0,7% gegenüber dem Vortag.
Auch andere asiatische Indizes lagen überwiegend im Plus, sodass Asien im Gegensatz zu Europa und teilweise den USA einen freundlichen Handelstag verzeichnete.
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