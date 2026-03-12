Sehr geehrte Damen und Herren,
Auch zur Wochenmitte bleibt die Volatilität und die Anspannung im Markt erhalten. Aktien, Edelmetalle und die Energiemärkte sind in großen Schwankungen unterwegs.
Bleiben Sie in solchen Phasen konsequent bei Ihrer Strategie. Manchmal ist weniger auch mehr. Denn die enormen Bewegungen bieten Chancen, die mit erhöhten Risiken einer gehen.
After market close kommen dann auch noch die Zahlen von Adobe. Die Software-Aktie gehört zu den Unternehmen, die von der KI-Entwicklung zumindest bedroht sind.
Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf ADOBE Inc. (ADBE.US_24).
ADOBE muss schwer kämpfen. Trend ist intakt.
Technische Analyse: ADOBE Inc. handelt übergeordnet in einem klaren Abwärtstrend. Zuletzt wurde dieser Trend mit dem Bruch unter das Tief aus dem September 2022 noch verstärkt. Langfristige Unterstützungen warten zwischen 215 und 175 US-Dollar. Zwischenzeitliche Erholungsbewegungen können durchaus knackig ausfallen. Taktische Widerstände liegen zwischen 306 und 323 USD.
🔍GDPNow ist ein Modell der Federal Reserve Bank of Atlanta, das eine Echtzeit-Schätzung des BIP-Wachstums für das laufende Quartal liefert. Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle Prognose der Atlanta Fed, sondern um eine laufende Schätzung basierend auf verfügbaren Wirtschaftsdaten.
Wichtige Merkmale von GDPNow:
Methodik: Das Modell ahmt die vom Bureau of Economic Analysis (BEA) verwendeten Methoden zur BIP-Schätzung nach und aggregiert statistische Prognosen von 13 BIP-Unterkomponenten.
Aktualisierung: Die Schätzungen werden regelmäßig aktualisiert, meist wenige Stunden nach der Veröffentlichung neuer Wirtschaftsdaten.
Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Vortagesgewinne wieder abgegeben: Der DAX fiel nach schwächerem Start um 1,37 Prozent auf 23.640 Punkte, der TecDAX verlor 1,04 Prozent auf 3.588 Zähler.
Europas Börsen haben zur Wochenmitte nachgegeben: Der EURO STOXX 50 fiel um 1,01 Prozent auf 5.778,07 Punkte und machte damit jüngste Gewinne wieder zunichte.
Die Wall Street hat am Mittwoch uneinheitlich geschlossen: Der Dow Jones fiel um 0,61 Prozent auf 47.417 Punkte, während der NASDAQ Composite leicht um 0,08 Prozent auf 22.716 Zähler zulegte.
Die meisten Börsen in Asien haben zur Wochenmitte ihren Erholungskurs fortgesetzt: Der Nikkei 225 stieg um 1,43 Prozent auf 55.025 Punkte, der Shanghai Composite gewann 0,25 Prozent auf 4.133 Zähler, während der Hang Seng nach anfänglichen Gewinnen 0,24 Prozent auf 25.899 Punkte nachgab.
