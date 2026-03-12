Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 12.03.2026.

Auch zur Wochenmitte bleibt die Volatilität und die Anspannung im Markt erhalten. Aktien, Edelmetalle und die Energiemärkte sind in großen Schwankungen unterwegs.

Bleiben Sie in solchen Phasen konsequent bei Ihrer Strategie. Manchmal ist weniger auch mehr. Denn die enormen Bewegungen bieten Chancen, die mit erhöhten Risiken einer gehen.

After market close kommen dann auch noch die Zahlen von Adobe. Die Software-Aktie gehört zu den Unternehmen, die von der KI-Entwicklung zumindest bedroht sind.

Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf ADOBE Inc. (ADBE.US_24).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Thomas Jansen

Thomas Jansen